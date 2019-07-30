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Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un altıncı eşi el Hüseyin'in iki çocuğuyla birlikte kaçtığı iddiası dünyaya bomba gibi düşmüştü. Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya kozlarını paylaşacak.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 15:14
Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşen eşi 'ya karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün Londra'da Yüksek Mahkeme'de yapılacak.

Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Davanın bir boşanma ya da tazminat davası değil, "çocukların geleceğiyle" ilgili olduğu bildiriliyor.

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Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Amerikan ABC News Televizyonu'na göre, 4 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Şeyh Muhammed'i Madonna ve Guy Ritchie'nin avukatı Helen Ward, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki 'yı ise Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton temsil edecek.

Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

El Maktum, 6. eşi olan 'nın kaçmasından sonra kaleme aldığı öfkeli bir şiirde, adını vermediği bir kadını "kendisine ve vatana ihanetle" suçlamıştı.

Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Londra'da 107 milyon dolarlık bir evde yaşadığı belirtilen , hayatından endişe ettiğini söylüyor.

Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

2004'te evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Şeyh Muhammed'in farklı eşlerinden 23 çocuğu olduğu belirtiliyor.

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