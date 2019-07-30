Şeyhin kaçan karısı hakkında flaş gelişme!! Kozlarını paylaşacaklar

Amerikan ABC News Televizyonu'na göre, 4 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Şeyh Muhammed'i Madonna ve Guy Ritchie'nin avukatı Helen Ward, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya'yı ise Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton temsil edecek.