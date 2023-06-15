Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:44
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
13:44
Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı
Uzaylılar var mı? Her yıl yüzlerce UFO fotoğrafı ve videosu çekiliyor ve meraklıları bunların çoğunun kanıt, hatta gizli bir komplo olabileceğine inanıyor. Bazılarının sahte olduğu tespit edilmiş olsa da, uzmanların bile kafalarını kaşımasına ve gerçekten başka bir gezegenden gelen yaratıklar tarafından ziyaret edilip edilmediğimizi merak etmesine neden olan düzinelerce görüntü, fotoğraf ve video var.