Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

David, hükümet yetkililerinin karşılaştığı "potansiyel olarak dünya dışı yaşam" hakkında çarpıcı açıklamalarına devam etti. "Uzaylı" terimini kullanmak yerine bu varlıklardan "insan dışı zeka" olarak söz eden David ilk başta onların varlığına ikna olmadığını ancak daha sonra UFO kurtarma programına dahil olan ve buna inanacak kadar insanla konuştuğunu söylüyor:

"Kesinlikle yalnız değiliz!"