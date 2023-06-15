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Haberler Galeri Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:44

Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

Uzaylılar var mı? Her yıl yüzlerce UFO fotoğrafı ve videosu çekiliyor ve meraklıları bunların çoğunun kanıt, hatta gizli bir komplo olabileceğine inanıyor. Bazılarının sahte olduğu tespit edilmiş olsa da, uzmanların bile kafalarını kaşımasına ve gerçekten başka bir gezegenden gelen yaratıklar tarafından ziyaret edilip edilmediğimizi merak etmesine neden olan düzinelerce görüntü, fotoğraf ve video var.

Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

Evrende yalnız mıyız? Uzmanlara göre bu, bilim adamlarını yıllardır şaşırtan bir soru ama yakında bir yanıt alabiliriz. Eski bir ABD istihbarat yetkilisi olan David Grusch, bilgilerin insanlardan saklandığını iddia ederek, dünyayı uzaylılara karşı uyarıyor.

Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

Bilgilerin halktan saklandığını iddia eden eski bir ABD istihbarat yetkilisi, insanların "insan olmayan istihbarat birimleri" tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Dünya bu haberle sallanıyor.

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Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı'nın Ulusal Jeo-Uzaysal İstihbarat Teşkilatında çalışan David Grusch, ABD hükümetinin de oldukça fazla sayıda "insan olmayan uzay aracına" sahip olduğunu iddia ediyor.

Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

Amekika Birleşik Devletleri istihbarat görevlisi David Grusch, 2019'dan 2021'e kadar Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'ndeyken ülkenin en mahrem sırlarından bazılarının kendisine emanet edildiğini ve gizli bir UFO kurtarma programı olduğu açıkladı.

Şeytani uzaylıların yeryüzündeki insanları öldürdüğü iddia ediliyor! ABD istihbarat habercisi bütün dünyayı uzaylılara karşı uyardı

David, hükümet yetkililerinin karşılaştığı "potansiyel olarak dünya dışı yaşam" hakkında çarpıcı açıklamalarına devam etti. "Uzaylı" terimini kullanmak yerine bu varlıklardan "insan dışı zeka" olarak söz eden David ilk başta onların varlığına ikna olmadığını ancak daha sonra UFO kurtarma programına dahil olan ve buna inanacak kadar insanla konuştuğunu söylüyor:

"Kesinlikle yalnız değiliz!"

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