Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
11:37
Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamına tepki olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararının ardından İsrail'e destek veren Batı ülkeleri geri çekilmeye başladı. İsrail basını, Netanyahu hükümetine verilen desteğin daha da azalacağını yazdı. Öte yandan son araştırmalar İsrail ordusunun içten içe çökmeye başladığını da gözler önüne serdi.