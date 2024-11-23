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Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:37

Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze katliamına tepki olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararının ardından İsrail'e destek veren Batı ülkeleri geri çekilmeye başladı. İsrail basını, Netanyahu hükümetine verilen desteğin daha da azalacağını yazdı. Öte yandan son araştırmalar İsrail ordusunun içten içe çökmeye başladığını da gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!

Son dakika haberleri: Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararının, Tel Aviv'e küresel çapta hukuki baskıların ve Batılı ülkelerin uygulayabileceği silah ambargolarının önünü açabileceği belirtildi.

Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Kararda Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtildi. Kararda ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphe olduğu ifade edildi.

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Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!

İSRAİL'E YÖNELİK TUTUM DEĞİŞİYOR

Haaretz gazetesinin askeri ilişkiler analisti Amos Harel, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının pek çok ülkede İsrail askerleri ve komutanları hakkında açılan soruşturmalara yeni bir ivme kazandırabileceği kaydedildi.

Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!

SİLAH AMBARGOSU KAPIDA

UCM kararının, Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tutumlarını değiştirmesine neden olabileceğini belirten Harel, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICC) kararı, şimdiye kadar İsrail'e karşı daha ılımlı önlemlerle yetinen Batılı ülkelerin, İsrail'e yönelik yeni bir silah ambargosu uygulaması için kapı aralayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Silah ambargosu yükleniyor! Dünya İsrail’e sırtını dönüyor: İntiharlar başladı!

Söz konusu gelişmenin İsrail ordusuna yönelik çok sayıda suç duyurusu ve soruşturmayı da tetikleyebileceği belirtilirken, yazıda, "Bu karar, birçok ülkede görülen İsrail askerleri ve komutanlarına yönelik suç duyuruları ve soruşturmalara ivme kazandırabilir." ifadesine yer verildi.

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