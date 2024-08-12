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Haberler Galeri SON DAKİKA: ABD, İran'ın İsrail misillemesi için tarih verdi! "Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz"
Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:05

SON DAKİKA: ABD, İran'ın İsrail misillemesi için tarih verdi! "Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz"

Son dakika haberi... Hamas Siyasi Büro Eski Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da alçakça şehit edilmesinin ardından gözler bir kez daha Ortadoğu'ya çevrilmişti. İran cephesi İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu sık sık duyuruyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. İran'ın bu hafta İsrail'e saldıracağı belirtildi. Ayrıca ABD tarafından yapılan açıklamada "Saldırı silsilesine hazırlıklı olmalıyız" denildi. İran medyasından ise gece saat 02.00'a işaret eden kum saatli bir görsel paylaşıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: ABD, İran’ın İsrail misillemesi için tarih verdi! Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran'ın bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti.

SON DAKİKA: ABD, İran’ın İsrail misillemesi için tarih verdi! Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz

ABD SALDIRI İÇİN TARİH VERDİ

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti.

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SON DAKİKA: ABD, İran’ın İsrail misillemesi için tarih verdi! Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz

Kirby, İran'ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.

SON DAKİKA: ABD, İran’ın İsrail misillemesi için tarih verdi! Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz

ABD ve müttefiklerinin 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi beklenen Gazze Şeridi'ndeki ateşkese dair müzakereler de dahil olmak üzere devam eden diplomatik çabalara bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Kirby, bölgedeki istikrarsız duruma rağmen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

SON DAKİKA: ABD, İran’ın İsrail misillemesi için tarih verdi! Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz

HAMAS İLE MÜZAKERELER

Hamas'ın 15 Ağustos'taki müzakerelere ilişkin son açıklamasına değinen Kirby, "Herkesin perşembe günü orada olması ve bu işi bitirip bitiremeyeceğimizi görmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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