SON DAKİKA: ABD, İran'ın İsrail misillemesi için tarih verdi! "Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz"

ABD SALDIRI İÇİN TARİH VERDİ

İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti.