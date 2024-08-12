Giriş Tarihi: 12.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
22:05
SON DAKİKA: ABD, İran'ın İsrail misillemesi için tarih verdi! "Saldırı silsilesine hazırlanıyoruz"
Son dakika haberi... Hamas Siyasi Büro Eski Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da alçakça şehit edilmesinin ardından gözler bir kez daha Ortadoğu'ya çevrilmişti. İran cephesi İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu sık sık duyuruyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. İran'ın bu hafta İsrail'e saldıracağı belirtildi. Ayrıca ABD tarafından yapılan açıklamada "Saldırı silsilesine hazırlıklı olmalıyız" denildi. İran medyasından ise gece saat 02.00'a işaret eden kum saatli bir görsel paylaşıldı. İşte detaylar...