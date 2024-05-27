SON DAKİKA - Azerbaycan'dan Fransa'ya uyarı! "Kabul edilemez" diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

Son dakika haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki ifadesi sonrasında bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle Azerbaycan'dan özür dilenmediğini ayrıca Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının da genişlediğini aktardı.