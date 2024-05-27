Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:26
SON DAKİKA - Azerbaycan'dan Fransa'ya uyarı! "Kabul edilemez" diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak
Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Fransa'nın son dönemde yaptığı provokatif çıkışlara sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa basınında Azerbaycan karşıtı karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "Fransa'nın karalama kampanyaları, uygunsuz açıklamaları ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağını" bildirdi.