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Haberler Galeri SON DAKİKA - Azerbaycan'dan Fransa'ya uyarı! "Kabul edilemez" diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:26

SON DAKİKA - Azerbaycan'dan Fransa'ya uyarı! "Kabul edilemez" diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Fransa'nın son dönemde yaptığı provokatif çıkışlara sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa basınında Azerbaycan karşıtı karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "Fransa'nın karalama kampanyaları, uygunsuz açıklamaları ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağını" bildirdi.

AA
SON DAKİKA - Azerbaycan’dan Fransa’ya uyarı! Kabul edilemez diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

Son dakika haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğu yönündeki ifadesi sonrasında bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle Azerbaycan'dan özür dilenmediğini ayrıca Fransız medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının da genişlediğini aktardı.

SON DAKİKA - Azerbaycan’dan Fransa’ya uyarı! Kabul edilemez diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

"Demokrasi" adı altında Azerbaycan'a karşı yürütülen kampanyanın Fransa'nın dış politikasının başarısızlığını örtbas etme girişimi olduğunu vurgulayan Hacızade, şöyle devam etti:

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SON DAKİKA - Azerbaycan’dan Fransa’ya uyarı! Kabul edilemez diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

"Dünyaya 'demokrasi dersi' vermeye çalışan Fransa'nın uluslararası hukuk ihlalleri, yeni sömürgeci politikası, ırkçılık, ayrımcılık, İslam karşıtlığı ve insan haklarının kısıtlanması gibi faaliyetleri herkesçe biliniyor. Dolayısıyla Fransa, Azerbaycan'a 'diktatör' demeden önce kendi yaptıklarına bakmalıdır."

SON DAKİKA - Azerbaycan’dan Fransa’ya uyarı! Kabul edilemez diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

Hacızade, "Fransa bilmelidir ki Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyaları, uygunsuz açıklamaları ve provokasyonları cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA - Azerbaycan’dan Fransa’ya uyarı! Kabul edilemez diyerek resti çektiler: Cevapsız kalmayacak

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Azerbaycan'ın "diktatör ülke" olduğunu öne sürmüş, akabinde Fransa medyasında Azerbaycan karşıtı yayınlar yapılmaya başlanmıştı.

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