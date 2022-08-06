SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

Çin-Tayvan-ABD üçgeninde yaşanan kriz, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından bölgede tansiyon yükselirken, Çin ordusu harekete geçmiş durumda. Çin ordusu, Tayvan çevresinde yaptığı tatbikatların kapsamını artırırken peş peşe havalanan savaş uçakları savaş söylentilerini de beraberinde getiriyor. Savunmaya geçen Tayvan ordusu, Çin'in ihlallerde bulunduğunu söylerken yaşanan flaş gelişme dünya gündemine oturdu. İşte Çin Tayvan geriliminde son durum…