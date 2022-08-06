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Haberler Galeri SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı
Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 17:00

SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

Çin-Tayvan-ABD üçgeninde yaşanan kriz, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından bölgede tansiyon yükselirken, Çin ordusu harekete geçmiş durumda. Çin ordusu, Tayvan çevresinde yaptığı tatbikatların kapsamını artırırken peş peşe havalanan savaş uçakları savaş söylentilerini de beraberinde getiriyor. Savunmaya geçen Tayvan ordusu, Çin'in ihlallerde bulunduğunu söylerken yaşanan flaş gelişme dünya gündemine oturdu. İşte Çin Tayvan geriliminde son durum…

SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

Çin-Tayvan-ABD krizi her geçen gün artıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların üçüncü gününde "Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları" yaptığını bildirdi.

SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

BÖLGEDE GERİLİM HAD SAFHADA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı'nda görüldü, bunlardan bazıları 'orta çizgi'yi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

Açıklamada, araçların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı. Bu arada Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası (Quemoy) ve yakınındaki bazı ada ile adacıklar çevresinde dün gece Çin'e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

İnsansız hava araçlarının Kinmen Adası ve yakınındaki Lieyu Adası ve Beiding Adacığı çevresinde görüldüğü, Tayvan ordusunun uyarı için fişekler ateşlediği bilgisi aktarıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Kimen Adası, Çin kıyılarının yaklaşık 10 kilometre açığında yer alıyor.

SON DAKİKA: Çin Tayvan krizinde yeni perde! Şüpheli ölüm olay yarattı

ŞÜPHELİ ÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ

Tayvan'da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin otel odasında ölü bulunduğu bildirildi.

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