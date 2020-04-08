HaberlerGaleriSon dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor
Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor
Çin'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan coronavirüs dünya genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon kişide görülüyor. Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bine ulaştı. Coronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 400 bini buldu. İspanya'da ise kabus sürüyor. Vaka sayısı 141.942 olan İspanya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 45'e çıktığı bildirildi. Dünyada İtalya'dan sonra corona virüs nedeniyle can kaybının en çok yaşandığı ülke olan İspanya'da, tabut siparişlerine yetişilemiyor
Giriş Tarihi: 08.04.2020
09:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
09:47
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