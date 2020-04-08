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Haberler Galeri Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

Son dakika: bilançosu ağırlaşıyor! coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan dünya genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon kişide görülüyor. Coronavirüs () nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bine ulaştı. Coronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 400 bini buldu. 'da ise kabus sürüyor. Vaka sayısı 141.942 olan İspanya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 45'e çıktığı bildirildi. Dünyada 'dan sonra corona virüs nedeniyle can kaybının en çok yaşandığı ülke olan İspanya'da, tabut siparişlerine yetişilemiyor

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:47
Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

Corona virüs salgınının 14 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu 'da tabut üreticilerinin siparişleri yetiştirmekte zorlandığı ortaya çıktı.

Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

Salgından dolayı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede birçok şirket kepenk kapatırken ölü sayısının hızla artmasından dolayı tabut siparişleri 8'e katlandı.

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Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

Reuters'ın haberine göre şirketler bu talebi karşılayabilmek için işe alımlara başvurmaya başladı.

Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

Başkent Madrid yakınlarındaki bir tabut üreticisinin CEO'su olan Maria Chao Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu ve üretim kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını söyledi.

Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

110 yıllık şirketin yöneticisi, bölgeye günde üç yüz tabut gönderdiklerini, üretim kapasitelerini artırmak için son on günde 6 kişinin işe alındığını açıkladı.

Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

13 bin 897 ile 'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı 'da yaklaşık 142 bin kişide hastalığın izine rastlandı.

Son dakika: Coronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya coronavirüs nedeniyle tabut siparişlerine yetişemiyor

Dünya genelinde ABD'den sonra en çok vaka görülen ikinci ülke konumunda olan 'da, iyileşen hasta sayısı ise 43 bini geçti.

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