Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Donald Trump'ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:38

Son dakika | Donald Trump'ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşında gözler yeniden ateşkes ihtimalindeyken bölgedeki sıcak savaş daha da alevlenmeye başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran da füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor. ABD medyasına göre ise Donald Trump'ın önünde önümüzdeki döneme ilişkin 2 farklı seçenek bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları!

SABAH İNTERNET
AJANSLAR
  • ABONE OL
Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

Son dakika haberi: ABD ve İran arasında bir süre devam eden ateşkes Katil İsrail'in barışı baltalama girişimleri sonucu tekrar sekteye uğradı. İsrail'in Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirme hamleleri ve Hürmüz Boğazı krizi savaşın fitilini tekrar ateşledi.

Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

ABD/İsrail gece boyunca İran'ın birçok kentine yönelik saldırı gerçekleştirirken İran da ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

HÜRMÜZ BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPALI

İranlı bir askeri kaynak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğunu ve ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece, söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, boğazdan gemilerin geçişine izin verilmediğini ve stratejik su yolundan geçiş için herhangi bir izin verilmeyeceğini ifade etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunduğunu söyleyen kaynak, boğazın yeniden açılması veya kısıtlamaların sürdürülmesine ilişkin kararların yalnızca güvenlik değerlendirmeleri ve ulusal çıkarlar doğrultusunda alınacağını savundu.

Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını dile getiren İranlı askeri kaynak, deniz taşımacılığının güvenliğinde yaşanabilecek aksaklıklar ve bunların sonuçlarından, "askeri eylemleri ve gerilimi artıran politikalarıyla bölge güvenliğini tehlikeye atan tarafların" sorumlu olacağını kaydetti.

Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

DONALD TRUMP'IN ÖNÜNDE 2 FARKLI SEÇENEK!

Amerikan Axios platformundaki 'İran arabulucuları yeni bir ateşkes için bastırırken Trump topyekün savaşa hazırlanıyor' başlıklı analiz haberde ise Trump'ın önünde 2 farklı seçenek bulunduğu belirtiliyor.

1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını hedefleyen 10 günlük yeni bir ateşkesin sağlanması .

2: Tahran'ın teslim olmasını sağlamak için İsrail ile birlikte büyük bir ortak askeri harekat başlatmak .

Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

Amerikan Axios platformuna açıklama yapan iki kaynak Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etti. ABD'li bir yetkili ise Başkan Donald Trump yönetiminin öneriyi incelediğini ve İsrail'i "diplomatik pencereyi kapatabilecek adımlardan kaçınmaya" çağırdığını öne sürdü.

Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

ABD VE İSRAİL ORDUSUNDAN DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

Haberde; ABD ordusunun son günlerde bölgeye onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı göndererek, savaşın yeniden tırmanma ihtmali için gerekli güçleri bir araya getirdiği kaydedildi.

İsrailli bir yetkili de İsrail ordusunun "yüksek teyakkuzda" olduğu ve savaşın genişleme ihtimaline hazırlandığı iddiasında bulundu.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #ABD #İSRAİL #İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA