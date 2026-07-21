Haberler
Galeri
Son dakika | Donald Trump'ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:38
Son dakika | Donald Trump'ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?
Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşında gözler yeniden ateşkes ihtimalindeyken bölgedeki sıcak savaş daha da alevlenmeye başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran da füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor. ABD medyasına göre ise Donald Trump'ın önünde önümüzdeki döneme ilişkin 2 farklı seçenek bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları!