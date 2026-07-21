Son dakika | Donald Trump’ın önündeki 2 seçenek: ABD ve İsrail ordularında dikkat çeken hareketlilik! Savaş genişleyecek mi?

HÜRMÜZ BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPALI

İranlı bir askeri kaynak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğunu ve ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece, söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti. Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, boğazdan gemilerin geçişine izin verilmediğini ve stratejik su yolundan geçiş için herhangi bir izin verilmeyeceğini ifade etti.