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Haberler Galeri Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Son dakika: 'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Dünyanın gözlerini Koronavirüs ile ilgili gelecek haberlere çevirdiği bir dönemde 'dan şoke edici görüntüler yabancı ajanslarca servis edildi. Son dakika görüntülerinin adresi oldu. Yabancı haber ajansları tarafından servis edilen bu görüntüler deyim yerindeyse tam anlamıyla olay yarattı. Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentindeki hapishanede çekilen görüntülerin nedeni tahmin edileceği üzere suç çetelerinden kaynaklanıyor. Ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesi bardağı taşıran son damla oldu. İşte son dakika görüntüleri ve haberin ayrıntıları..

Giriş Tarihi: 26.04.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 15:31
Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Son dakika görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip 'daki bir hapishanede çekilen ve ajanslar tarafından servis edilen bu fotoğraflar tam anlamıyla herkesi şoke etti.

Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Bu kareler Orta Amerika ülkesi 'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekildi.

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Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Yabancı haber ajansları tarafından da dünyaya servis edildi.

Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede, 24 saat hücre cezası emri verdi.

Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Nayib Bukele, çete liderlerinin parmaklıklar ardından cinayet emri verdiklerine dair korkuların artması üzerine, mahkumların hücre hapsine alınacağını söyledi.

Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Devlet Başkanı Bukele, polisin cinayetleri soruştururken 'maksimum acil durum' önlemlerini uygulandığını da sözlerine ekledi.

Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Bukele geçen yıl Haziran ayında göreve başladığından bu yana, ülkede işlenen en yüksek tek günlük cinayet sayısı oldu.

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