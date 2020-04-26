Son dakika: El Salvador'dan şoke eden kareler! Dünya Corona virüsüyle mücadele ederken...

Dünyanın gözlerini Koronavirüs ile ilgili gelecek haberlere çevirdiği bir dönemde Latin Amerika'dan şoke edici görüntüler yabancı ajanslarca servis edildi. Son dakika görüntülerinin adresi El Salvador oldu. Yabancı haber ajansları tarafından servis edilen bu görüntüler deyim yerindeyse tam anlamıyla olay yarattı. Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentindeki hapishanede çekilen görüntülerin nedeni tahmin edileceği üzere suç çetelerinden kaynaklanıyor. Ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesi bardağı taşıran son damla oldu. İşte son dakika görüntüleri ve haberin ayrıntıları..