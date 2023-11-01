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Haberler Galeri SON DAKİKA: Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler
Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:34

SON DAKİKA: Gazze'de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail'den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusunun, Cibaliye kampına düzenlediği hava saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise katliamı itiraf edip kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını söyledi. Öte yandan elektik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi. İşte dakika dakika son gelişmeler...

SON DAKİKA: Gazze’de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail’den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler

Son dakika haberleri: İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Elektrik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de bir kez daha iletişim ve internet tamamen kesildi.

SON DAKİKA: Gazze’de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail’den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler

Öte yandan İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü'nden itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

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SON DAKİKA: Gazze’de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail’den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler

Sözcüsü Hecht, kampta sivillerin olduğunu bile bile bombaladıklarını kabul etti. İşte dakika dakika son gelişmeler...

SON DAKİKA: Gazze’de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail’den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler

06.21: İLETİŞİM VE İNTERNET YENİDEN KESİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

SON DAKİKA: Gazze’de ölüm kıskacı! İşgalci İsrail’den katliam itirafı: Sivillerin olduğunu biliyorduk | İşte dakika dakika son gelişmeler

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

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