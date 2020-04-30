SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Corona virüsü tüm dünyada etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ederken, salgının merkez üssü ABD'den çok kritik bir son dakika açıklaması geldi. Hatırlanacağı üzere, Trump yönetimi virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti. Öyle ki, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki lavoratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Çin yetkilileri söz konusu söylemlerin 'asılsız' olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili yeni bir son dakika açıklaması ise, ABD'den geldi.