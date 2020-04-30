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HABERİ: ’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama!

tüm dünyada etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ederken, salgının merkez üssü 'den çok kritik bir açıklaması geldi. Hatırlanacağı üzere, Trump yönetimi virüsün kaynağının 'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti. Öyle ki, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki lavoratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Çin yetkilileri söz konusu söylemlerin 'asılsız' olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili yeni bir son dakika açıklaması ise, ABD'den geldi.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 21:28
SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 3 milyondan fazla insanda görülen salgın, 230 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Vaka sayısının 1 milyonu aştığı , salgının merkez üssü haline gelirken, ile ilgili araştırmalarda sürüyor. Öte yandan, Trump yönetimi virüsün kaynağının 'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti. Öyle ki, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Çin yetkilileri söz konusu söylemlerin 'asılsız' olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklaması ise, ABD'den geldi.

ABD'DEN CORONA VİRÜS SALGINI İLE İLGİLİ ÇOK KRİTİK AÇIKLAMA!

Gelen son dakika haberlerine göre; dünyaya diz çöktüren corona virüs (covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çok kritik bir açıklama geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip corona virüsün (covid-19) ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı.

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SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

DNI'dan yapılan açıklamada, ''İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir.'' ifadesine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Trump yönetimi, virüsün kaynağının 'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için 'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Pompeo, ''Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.

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