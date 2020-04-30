SON DAKİKA HABERİ: ABD’den corona virüs salgını ile ilgili çok kritik açıklama! Corona virüsü…

Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 3 milyondan fazla insanda görülen salgın, 230 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Vaka sayısının 1 milyonu aştığı ABD, salgının merkez üssü haline gelirken, corona virüsü ile ilgili araştırmalarda sürüyor. Öte yandan, Trump yönetimi virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti. Öyle ki, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı. Ortaya atılan bu iddialar üzerine, Çin yetkilileri söz konusu söylemlerin 'asılsız' olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili yeni bir son dakika açıklaması ise, ABD'den geldi.

ABD'DEN CORONA VİRÜS SALGINI İLE İLGİLİ ÇOK KRİTİK AÇIKLAMA!

Gelen son dakika haberlerine göre; dünyaya diz çöktüren corona virüs (covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çok kritik bir açıklama geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.