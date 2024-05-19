SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! "Hayati tehlikesi..."

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Bölgeye ekipler gönderildi

"HELİKOPTERE ULAŞMAK ZAMAN ALABİLİR"

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi. Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterdeki İranlı yetkililer hakkında bilgi verdi.