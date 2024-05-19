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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! "Hayati tehlikesi..."
Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 19:27

SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! "Hayati tehlikesi..."

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirdiği ve sert iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken kaza bölgesinde yoğun sisin etkili olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor. Reisi'nin içinde olduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu belirtildi. Uluslararası ajansların İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre bölgeden gelen bilgiler endişe verici ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayati tehlikesi bulunuyor. İşte Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin son bilgiler...

SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Hayati tehlikesi...

Son dakika haberleri: İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Hayati tehlikesi...

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Bölgeye ekipler gönderildi

"HELİKOPTERE ULAŞMAK ZAMAN ALABİLİR"

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi. Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterdeki İranlı yetkililer hakkında bilgi verdi.

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SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Hayati tehlikesi...

"BİLGİLER ENDİŞE VERİCİ"

İranlı yetkililer "Umudumuzu koruyoruz ancak bilgiler endişe verici" açıklamasında bulundu. Uluslararası ajansların İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Hayati tehlikesi...

UÇAKTA DIŞİŞLERİ BAKANI DA BULUNUYORDU

Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi.

İran Kızılay'ı "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini ifade ederken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktarmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ | İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Hayati tehlikesi...

"3 HELİKOPTERDEN BİRİ DÜŞTÜ"

Öte yandan, Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

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