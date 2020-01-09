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  • Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

Son dakika! 'ın vurduğu üsleri görüntülendi!

Son dakika görüntüleri ortalığı karıştıracak! 'ın üslerine saldırısı sonrası olay yerlerinden görüntüler ajanslara düştü! İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerine füzelerle saldırması dün dünya gündeminin bir numaralı maddesi olmuştu. İran'ın en önemli komutanı ve ordunun en güçlü ismi olarak nitelendirilen 'nin ABD füzeleriyle öldürülmesi tansiyonu hayli yükseltti. Irak'ın Bağdat kentindeki havaalanında kendisi dahil 7 kişiyle birlikte öldürülen Kasım Süleymani'nin ardından İran intikam açıklamaları yapıyordu. Sonunda beklenen oldu ve İran, ABD'nin Irak'ta Enbar eyaletindeki Ayn el Esed hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 20'den fazla füze attı. O füzelerle ilgili her iki taraftan farklı açıklamalar gelirken üslerin son hali ortaya çıktı! İşte o görüntüler!

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 11:17
Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

dün sabah saatlerinde Irak'taki üslerini vurdu. İran, ABD üslerine ciddi bir zarar verildiğini açıklarken Trump yönetimi ve Pentagon saldırılardan hiçbir ABD askerinin etkilenmediğini duyurdu.

Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

Saldırı sonrası görüntüler ise ortaya çıktı!

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Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

Saldırı öncesi ve sonrasında çekilmiş uydu görüntüleri ise alınan hasarı gösteriyor.

Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

, 'nin Irak'ta Enbar eyaletindeki Ayn el Esed hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 20'den fazla füze attı.

Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

Ayn el Esad hava üssünde, Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından bu yana Amerikalı askerler yer alıyor.

Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

Üs, bin 500 Amerikan ve koalisyon askerine ev sahipliği yapıyor.

Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!

Başkanı Donald Trump, 2018 yılında üsse sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve DEAŞ ile savaşla ilgili vurguda bulunmuştu.

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