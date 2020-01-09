Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!
Son dakika! İran'ın vurduğu ABD üsleri görüntülendi!
Son dakika görüntüleri ortalığı karıştıracak! İran'ın ABD üslerine saldırısı sonrası olay yerlerinden görüntüler ajanslara düştü! İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerine füzelerle saldırması dün dünya gündeminin bir numaralı maddesi olmuştu. İran'ın en önemli komutanı ve ordunun en güçlü ismi olarak nitelendirilen Kasım Süleymani'nin ABD füzeleriyle öldürülmesi tansiyonu hayli yükseltti. Irak'ın Bağdat kentindeki havaalanında kendisi dahil 7 kişiyle birlikte öldürülen Kasım Süleymani'nin ardından İran intikam açıklamaları yapıyordu. Sonunda beklenen oldu ve İran, ABD'nin Irak'ta Enbar eyaletindeki Ayn el Esed hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara 20'den fazla füze attı. O füzelerle ilgili her iki taraftan farklı açıklamalar gelirken üslerin son hali ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Giriş Tarihi: 09.01.2020
10:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
11:17
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