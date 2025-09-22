Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:41
SON DAKİKA | İşgal tehdidinde bulunan katil Netanyahu'ya Avrupa'dan rest: Sonuçlarına katlanacak
Son dakika haberi: Soykıırmcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı vermişti. Avrupa, katil Netanyahu'nun işgal tehdidine "Eğer her şeyi yıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanacak." diyerek rest çekti.