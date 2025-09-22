Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 08:42

SON DAKİKA | İşgal tehdidinde bulunan katil Netanyahu'ya Avrupa'dan rest: Sonuçlarına katlanacak

Son dakika haberi: Soykıırmcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı vermişti. Avrupa, katil Netanyahu'nun işgal tehdidine "Eğer her şeyi yıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanacak." diyerek rest çekti.

Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, ülkelerin Filistin devleti tanıma yönündeki kararlarına ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü Batı Şeria'yı ilhak tehdidinde bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.

BATI'DAN KATİL NETANYAHU'YA REST

İsrail basını, bazı Avrupalı yetkililerin, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme planını açıklayan İsrail'e bu karardan vazgeçmesi uyarısında bulunduğunu yazdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Avrupalı yetkililer, hükümetin Batı Şeria'da ilhak planlarını gündeme getirmesi üzerine İsrail tarafına sert bir uyarı mesajı iletti.

Haberde yetkililerin, "Eğer (Başbakan Binyamin) Netanyahu ve hükümeti Orta Doğu'da inşa edilen her şeyi yıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KATİL İSRAİL ORDUSUNDA İŞGAL HAZIRLIĞI

İsrail ordusu, Gazze kentine ek kuvvetler göndererek askeri operasyonlarını genişletme sinyali verdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. Zırhlı Tümen'in Gazze'de konuşlu kuvvetleri takviye etmek için kente girmeye başladığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu 16 Eylül'de de, Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Kara saldırılarına iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail askeri kaynaklarına göre, Gazze kentinde yaklaşık 70 bin İsrail askeri bulunuyor.

