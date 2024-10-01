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Haberler Galeri SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç
Giriş Tarihi: 01.10.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 06:30

SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Son dakika haberi: İsrail 17 Eylül'den bu yana adım adım yürüttüğü Lübnan'ı işgal planında bugüne kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1208 kişiyi katletti. Beyrut'ta Hizbullah kontrolü dışındaki bir bölgeye 18 yl sonra ilk kez saldıran İsrail drone'larla korkuttuğu halkı 'Bölgeyi boşaltın.Vuracağız' mesajlarıyla göçe zorluyor. 1 milyon kişi yerlerinden edildi

ATA GÜNDÜZ KURŞUN
SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Son dakika haberi: İsrail'in 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını patlatarak başlattığı saldırılarda iki haftada 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü. SABAH ve AHaber ekibi saldırıların ilk gününden bu yana Lübnan'da dünyaya göz olmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'un kalbinde yaşananları canlı yayında milyonlara aktarıyor.


SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Lübnan'ın güney kentleri Bekaa ve Baalbek bölgelerine 23 Eylül'den bu yana yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail önceki gün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

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SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), sünni nüfusun ağırlıklı olduğu Kola mahallesindeki bu saldırıda üç liderlerinin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırı İsrail'in bölgede sadece Hizbullah'ı yok etme amacının dışında daha büyük planları uygulamaya koyduğuna işaret ediyor.

SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Nitekim İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'undaki konuşmasında 'Yeni Ortadoğu' diye gösterdiği haritalar da bu şeytani plana işaret ediyor. Ahaber kamerası dün yine gün boyunca Beyrut'un kalbinde savaşın nabzını tuttu. İsrail'in drone'ları Beyrut semalarında dolaşarak halkı paniğe sevk etti.

SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Binlerce araçlık konvoy 'saldırı olacak' paniğiyle Beyrut'u terk etmeye başladı. Son saldıralarda Lübnan'da 1 milyon kişi yerlerinden edildi. Lübnan'ın güneyindeki köylerin ve diğer yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı boşaltıldı. Kimisi başka ülkelere kaçtı, kimisi de başkent Beyrut başta olmak üzere şimdilik güvenli olarak gördükleri kentlerdeki yakınlarının yanına yerleşti.

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