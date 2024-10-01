SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç

Son dakika haberi: İsrail'in 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını patlatarak başlattığı saldırılarda iki haftada 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü. SABAH ve AHaber ekibi saldırıların ilk gününden bu yana Lübnan'da dünyaya göz olmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'un kalbinde yaşananları canlı yayında milyonlara aktarıyor.





