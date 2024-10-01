Giriş Tarihi: 01.10.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
06:30
SON DAKİKA: İsrail adım adım Orta Doğu’yu işgal ediyor! Lübnan ateş çemberinde: Ölüm drone’uyla zoraki göç
Son dakika haberi: İsrail 17 Eylül'den bu yana adım adım yürüttüğü Lübnan'ı işgal planında bugüne kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1208 kişiyi katletti. Beyrut'ta Hizbullah kontrolü dışındaki bir bölgeye 18 yl sonra ilk kez saldıran İsrail drone'larla korkuttuğu halkı 'Bölgeyi boşaltın.Vuracağız' mesajlarıyla göçe zorluyor. 1 milyon kişi yerlerinden edildi