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Son dakika haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Son gelen bilgilere göre vaka sayıları dünya genelinde 3 milyona yaklaşıyor. Yine yer kürede 206 binden fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi ülkelerden şoke edici ve üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Can kayıplarına yetişemeyen ülkeler toplu mezarlar kazarak virüs kurbanlarını toprağa veriyor. Mezarlık işçileri ise "ara vermeden çalışıyoruz" diyerek durmaksızın mezar kazdıklarını söylüyor. 'dan gelen son kareler ise durumun vehametini tekrar gözler önüne serdi. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 08:57
Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Ne yazık ki nedeniyle can kayıpları ve vaka sayıları sürekli artıyor. Dünyadaki corona virüs vaka sayısı 3 milyona dayandı.

Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 206 bini geçmiş durumda. Ülkelere diz çöktüren corona virüs nedeniyle bazı ülkeler çareyi toplu mezarlar kazmakta buldu.

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Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Can kaybının önüne geçemeyen ülkelerden gelen görüntüler, tüyler ürpertecek cinsten. Dün bu fotoğraflara yenileri eklendi. Antara Haber Ajansı tarafından çekilen görüntüler, 'da da durumun iç açıcı olmadığını gösterdi.

Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Geçen hafta Brezilya'nın toplu mezarlarının görüntüleri, Reuters haber ajansı tarafından servis edilmişti.

Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Ülkedeki kayıplar nedeniyle toplu mezar kazmak zorunda olan bir başka ülke de . Antara Haber Ajansı tarafından görüntülenen bu toplu mezar, başkent Cakarta'da kazıldı.

Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

26 Nisan Pazar günü fotoğraflanan bu kare, hükümeti tarafından sağlanan mezar kompleksinde belediye çalışanlarının, havadan fotoğrafı.

Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti

Salgına kurban verdiği kişileri bu şekilde toprağa veren ülkede, 8 binden fazla corona virüs vakası bulunuyor. , ayrıca en fazla corona virüs vakasına sahip Güneydoğu Asya'daki Singapur'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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