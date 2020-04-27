HaberlerGaleriSon dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti
Son dakika Koronavirüs haberi! Toplu mezarları kazan işçiler isyan etti
Son gelen bilgilere göre Koronavirüs vaka sayıları dünya genelinde 3 milyona yaklaşıyor. Yine yer kürede 206 binden fazla insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi ülkelerden şoke edici ve üzücü haberler de gelmeye devam ediyor. Can kayıplarına yetişemeyen ülkeler toplu mezarlar kazarak virüs kurbanlarını toprağa veriyor. Mezarlık işçileri ise "ara vermeden çalışıyoruz" diyerek durmaksızın mezar kazdıklarını söylüyor. Endonezya'dan gelen son kareler ise durumun vehametini tekrar gözler önüne serdi. İşte son dakika haberiyle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 27.04.2020
08:38
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
08:57
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