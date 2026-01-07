Haberler
SON DAKİKA | Küresel faylarda Venezuela depremi! Trump'ın hamlesi Rusya ve Çin'in iştahını kabarttı
Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 06:54
Son dakika haberi: ABD'nin dünyayı şoke eden Venezuela hamlesi dünyada küresel fayları yerinden oynattı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkesinden kaçıran Trump'ın uluslararası kuralları yok sayan adımları Rusya'nın Ukrayna'ya, Çin'in Tayvan'a karşı iştahını kabartacak.