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Haberler Galeri Son dakika: Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Pakistan'dan İran'a saldırı: Terör hedefleri vuruldu
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:40

Son dakika: Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Pakistan'dan İran'a saldırı: Terör hedefleri vuruldu

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Savaşın bölgeye yayılması tüm dünyayı endişelendirirken, Pakistan sabah saatlerinde İran'ı füze yağmuruna tuttu. İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedefleri" vuruldu. Bilindiği üzere İran, geçtiğimiz günlerde dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Pakistan'ın İran'daki terör hedeflerine yönelik saldırısı "misilleme" olarak yorumlandı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

AJANSLAR
Son dakika: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! Pakistan’dan İran’a saldırı: Terör hedefleri vuruldu

Son dakika haberleri: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar, ABD ve İngiliz savaş gemilerinin Yemen'i vurması ve İran'ın Irak ile Suriye'den sonra Pakistan'ı vurması Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Bilindiği üzere İran, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Pakistan ise bugün sabah saatlerinde İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki terör hedeflerine saldırı düzenledi. İşte detaylar...

Son dakika: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! Pakistan’dan İran’a saldırı: Terör hedefleri vuruldu

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

AA'da yer alan habere göre; Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarıldı.

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Son dakika: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! Pakistan’dan İran’a saldırı: Terör hedefleri vuruldu

Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran ile paylaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı.

Son dakika: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! Pakistan’dan İran’a saldırı: Terör hedefleri vuruldu

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.

Pakistan'ın bu eyleminin, ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin Pakistan ordusunun profesyonelliğinin de bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Son dakika: Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! Pakistan’dan İran’a saldırı: Terör hedefleri vuruldu

"ORTAK ÇÖZÜM" VURGUSU

İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.

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