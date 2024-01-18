Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:40
Son dakika: Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Pakistan'dan İran'a saldırı: Terör hedefleri vuruldu
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Savaşın bölgeye yayılması tüm dünyayı endişelendirirken, Pakistan sabah saatlerinde İran'ı füze yağmuruna tuttu. İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedefleri" vuruldu. Bilindiği üzere İran, geçtiğimiz günlerde dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Pakistan'ın İran'daki terör hedeflerine yönelik saldırısı "misilleme" olarak yorumlandı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...