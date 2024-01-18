Pakistan'dan İran'a misilleme! "Terör hedefleri vuruldu" | Video
İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Savaşın bölgeye yayılması tüm dünyayı endişelendirirken, Pakistan sabah saatlerinde İran'ı füze yağmuruna tuttu. İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedefleri" vuruldu. Bilindiği üzere İran, geçtiğimiz günlerde dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Pakistan'ın İran'daki terör hedeflerine yönelik saldırısı "misilleme" olarak yorumlandı.
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