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Haberler Galeri Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:24

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı 37. gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bazı yerlerden çıkartıldığını söylerken Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini dile getirdi. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e zehir zemberek sözler geldi. Wallace Putin için "O artık kendi kurduğu kafeste bir adam. Ordusu tükendi" ifadelerini kullandı. Wallace konuşmasında Ukrayna'ya verilecek silahların listesini açıkladı...

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den Putin’e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

Rusya Ukrayna savaşı 37. gününe girerken bölgeden son dakika gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildikleri bilgisi gelirken Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini iddia etti. Öte yandan İngiltere'den Rusya'ya çok sert açıklamalar geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildiğini açıklarken Putin'in eskisi gibi bir güç olmadığıni ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den Putin’e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

İngiltere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme çabalarına öncülük eden 35'ten fazla ortağın katıldığı uluslararası bağış konferansına ev sahipliği yaptı.

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den Putin’e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın başkanlığında düzenlenen konferans, Ukrayna'daki son durumunun yanı sıra ülkenin askeri acil yardım gereksinimlerini tartışmak üzere 35'ten fazla uluslararası ortağı bir araya getirdi.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den Putin’e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

UKRAYNA'YA SAVUNMA YARDIMI ARTIYOR

Konferans kapsamında, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine lojistik ve savunma desteğinin sağlanması ele alındı.

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den Putin’e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

Savunma Bakanı Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bağış konferansının, uluslararası toplumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerinin yasa dışı ve sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna'yı destekleme kararlılığını gösterdiğini belirtti.

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