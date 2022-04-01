Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere’den Putin’e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

Rusya Ukrayna savaşı 37. gününe girerken bölgeden son dakika gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildikleri bilgisi gelirken Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini iddia etti. Öte yandan İngiltere'den Rusya'ya çok sert açıklamalar geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildiğini açıklarken Putin'in eskisi gibi bir güç olmadığıni ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...