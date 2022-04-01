Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:24
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
09:24
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı 37. gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bazı yerlerden çıkartıldığını söylerken Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini dile getirdi. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e zehir zemberek sözler geldi. Wallace Putin için "O artık kendi kurduğu kafeste bir adam. Ordusu tükendi" ifadelerini kullandı. Wallace konuşmasında Ukrayna'ya verilecek silahların listesini açıkladı...