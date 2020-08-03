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Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! bir şekilde gelip uykusunda...

Son dakika gelen habere göre, trende 6 yaşındaki oğluyla birlikte seyahat etmekte olan televizyon sunucusu, sabaha karşı 3 sularında saldırıya uğradı. bir adamın gelip oğlunun gözleri önünde tecavüz etmeye çalıştığı kadın canını zor kurtardı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 14:27
Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

Ukrayna'da yaşayan bir televizyon sunucusu, 6 yaşındaki oğlunun önünde trende bir yabancı tarafından saldırıya uğradı.

Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

Oğlu ile birlikte yolculuk yaptığı sırada kendisine saldıran yabancının tecavüz etmeye çalıştığı Anastasia Lugova, canını zor kurtardı.

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Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

28 yaşındaki televizyon sunucusu Anastasia Lugova, Cuma günü Mariupol'den Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı yolculuğu sırasında 45 yaşındaki Vitaliy Rudzko tarafından saldırıya uğradı.

Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

Kadın ve 6 yaşındaki oğlu Zakhar, üzerinde sadece iç çamaşırları olan sapık Rudzko tarafından saldırıya uğradıklarında sabaha karşı üçte, trenin kendilerine ayrılmış olan bölmesinde uyuyorlardı.

Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

Anastasia yerel basına yaptığı açıklamada, "Uyandığımda beni boynundan tutmuştu, yüzümü art arda yumruklamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

"Çığlık atmaya ve yardım çağırmaya başladım ama kimse gelmedi. Sonra bana iyi bir kız olmamı, yoksa her şeyin daha kötü olacağını söyledi.

Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...

Anastasia'nın anlattıklarına göre, kompartımanındaki ani gürültü altı yaşındaki küçük oğlunu uyandırdı ve çocuk gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

SON DAKİKA