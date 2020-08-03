HaberlerGaleriSon dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...
Son dakika! Trende dehşeti yaşadı! Yarı çıplak bir şekilde gelip uykusunda...
Son dakika gelen habere göre, trende 6 yaşındaki oğluyla birlikte seyahat etmekte olan televizyon sunucusu, sabaha karşı 3 sularında saldırıya uğradı. Yarı çıplak bir adamın gelip oğlunun gözleri önünde tecavüz etmeye çalıştığı kadın canını zor kurtardı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
14:23
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
14:27
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