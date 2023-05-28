SON DAKİKA | Türkiye’de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

Son dakika haberi: Türkiye, 14 Mayıs'taki ilk turun ardından bir kez daha sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sonuçlar belli oldu. Rekor bir katılımla sandık başına giden Türk halkı güçlü Türkiye için "Evet" dedi. İlk turda rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı önde bitiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci turda açık ara farkla zafer kazandı. Bir kez daha Türkiye lideri seçilen Başkan Erdoğan'ın zaferi tüm dünyada yankı uyandırırken, tetikçi Batı medyası hezimeti yaşadı. 14 Mayıs öncesinde Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun için bir algı operasyonu başlatan Batı medyasının tüm planları suya düştü.