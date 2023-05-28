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Haberler Galeri SON DAKİKA | Türkiye'de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!
Giriş Tarihi: 28.05.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 20:47

SON DAKİKA | Türkiye'de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

Son dakika haberi: Türkiye, 14 Mayıs'taki ilk turun ardından bir kez daha sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sonuçlar belli oldu. Rekor bir katılımla sandık başına giden Türk halkı güçlü Türkiye için "Evet" dedi. İlk turda rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı önde bitiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci turda açık ara farkla zafer kazandı. Bir kez daha Türkiye lideri seçilen Başkan Erdoğan'ın zaferi tüm dünyada yankı uyandırırken, tetikçi Batı medyası hezimeti yaşadı. 14 Mayıs öncesinde Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun için bir algı operasyonu başlatan Batı medyasının tüm planları suya düştü.

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SON DAKİKA | Türkiye’de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

Son dakika haberi: Tüm dünyanın anbean takip ettiği Türkiye seçimlerinin galibi belli oldu. İlk turun gerçekleştiği 14 Mayıs seçim tarihinin belli olmasından bu yana, Batılı ülkelerin de 1 numaralı gündem maddesi haline gelen Türkiye seçimlerinde zafer Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. 14 Mayıs öncesinde Batı medyası, aldıkları emirle Türk seçmeni yönlendirmek adına kirli bir propaganda ağı başlatırken, 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için eşi benzeri görülmemiş bir algı operasyonu yürüttü.

SON DAKİKA | Türkiye’de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

TETİKÇİ BATI DÜĞMEYE BASMIŞTI

Bir kez daha "Türkiye Lideri" olarak seçilen Başkan Erdoğan'ın zaferi, tüm dünyanın gündemine oturdu. Seçim tarihinin belli olmasından bu yana adeta nefes almadan operasyona girişen Batı medyası, Erdoğan nefretini yaymak için elinden geleni yaptı.

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SON DAKİKA | Türkiye’de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

"DEMOKRASİ YOK" YALANI ÇÜRÜDÜ

Türkiye'nin bağımsız politikasına son vermek isteyen, küresel çete, manipülasyon silahını medya aracılığıyla çekti. "İstediğimizi yaptırırız" ve "Türkiye'de Batı'nın sözü geçer" amacıyla harekete geçen Batı medyası açık açık destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttü.

SON DAKİKA | Türkiye’de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

Servis edilen haber, analiz, kapak ve hatta belgesellerle Türkiye'de demokrasi olmadığına yönelik bir algı operasyonu için düğmeye basan küresel çetenin yönetimi altındaki Batı medyası Türkiye siyasetine de açık açık müdahalede bulundu.

SON DAKİKA | Türkiye’de seçim sonuçları belli oldu! Tetikçi Batı medyasının oyunu işe yaramadı: Türk halkı bir kez daha ‘Başkan Erdoğan’ dedi!

İlk günden bu yana "Türkiye'de demokrasi yok" yalanlarını ortaya atan Batı medyasına en güzel cevabı ise Türk halkı verdi. Yüzde 88'in üstünde bir katılımla gerçekleşen seçimlerle beraber Batı medyasının yürüttüğü kirli operasyon da suya düştü.

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