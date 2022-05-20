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Haberler Galeri Son dakika | Ukrayna'nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:01

Son dakika | Ukrayna'nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı çatışma bölgesinden gelen korkunç görüntülerle devam ederken Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol ile ilgili İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklama göre Rus birliklerinin Doğu Ukrayna'daki varlığını güçlendirmeleri için şehri tekrar kuşatmaları muhtemel. Ukrayna'da direnişin tek kalesi olan Azovstal çelik fabrikasında ise kaç Ukrayna askerinin olduğu bilinmiyor.

Son dakika | Ukrayna’nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

Rusya-Ukrayna savaşı çatışma bölgelerinden gelen görüntülerle devam ediyor. Öte yandan savaştan en çok etkilenen Ukrayna'nın Mariupol şehrinde taş taş üstünde kalmadı.

Son dakika | Ukrayna’nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

Şehirde Azovstal çelik fabrikasındaki siviller geçtiğimiz günlerde aylar sonra tahliye edilmişti. Öte yandan Ukrayna'dan yapılan açıklamalarda hala fabrikada sivillerin olduğu ifade ediliyor.

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Son dakika | Ukrayna’nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

İngiltere'den ise Mariupol ile ilgili endişelendiren bir açıklama geldi. İngilere Savunma Bakanlığı Azovstal fabrikasında mahsur kalan Ukrayna savunucularının azalmaya başlamasıyla birlikte Rus komutanlarının Doğu Ukrayna'daki saldırıları desteklemek için stratejik olarak yeninden Mairupol çevresinde Rus birliklerini konuşlandırmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Son dakika | Ukrayna’nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

Şu anda direnişin son kalesi Azovstal'daki Ukrayna askeri sayısı bilinmiyor. İngiltere, Rusya'nın Donbas ve başka bölgedeki operasyonları güçlendirmek için şehirdeki askerleri kullanacağını, ancak karşılacakları sert direnişin bu manevrayı daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.

Son dakika | Ukrayna’nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

Sosyal medyadan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Savaşın başlamasından bu yana Mariupol'deki Ukrayna direnişinin, Rus birliklerinin yeniden konuşlandırılmasından önce donatılıp yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan Rus komutanları ise operasyonel hedeflere ulaşmak için baskı altında. Bu Rusya'nın muhtemel yeterl hazırlık yapmadan kuvvetlerini yeniden dağıtacağı anlamına geliyor ve bu da daha fazla kuvvet kaybı riskini içeriyor"

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