Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
11:01
Son dakika | Ukrayna'nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı çatışma bölgesinden gelen korkunç görüntülerle devam ederken Ukrayna'nın küle dönen şehri Mariupol ile ilgili İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklama göre Rus birliklerinin Doğu Ukrayna'daki varlığını güçlendirmeleri için şehri tekrar kuşatmaları muhtemel. Ukrayna'da direnişin tek kalesi olan Azovstal çelik fabrikasında ise kaç Ukrayna askerinin olduğu bilinmiyor.