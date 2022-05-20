Son dakika | Ukrayna’nın küle dönen şehri için korkutan iddia! İngiltere duyurdu

Sosyal medyadan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Savaşın başlamasından bu yana Mariupol'deki Ukrayna direnişinin, Rus birliklerinin yeniden konuşlandırılmasından önce donatılıp yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan Rus komutanları ise operasyonel hedeflere ulaşmak için baskı altında. Bu Rusya'nın muhtemel yeterl hazırlık yapmadan kuvvetlerini yeniden dağıtacağı anlamına geliyor ve bu da daha fazla kuvvet kaybı riskini içeriyor"