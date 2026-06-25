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Haberler Galeri SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5'lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:45

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5'lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Son dakika haberi: Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

İHA
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SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Son dakika haberi: Güney Amerika ülkesi Venezuela'da deprem paniği yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 18:04'te merkez üssü başkent Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabası olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

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SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Karakas başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açan depremlerin ardından geçici tsunami uyarısı yapıldı.

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SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

VENEZUELA İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO: "DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

VENEZUELA GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI RODRİGUEZ, İKİ BÜYÜK DEPREMİN ARDINDAN OHAL İLAN ETTİ

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

"Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz."

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmayan Rodriguez, "Bu iki depremin hemen ardından tüm yetkililerimiz ve sivil savunma sistemimiz kendilerini arama-kurtarma görevlerine adadı." diye konuştu.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Rodriguez, yardım teklifinde bulunan devlet başkanlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından dayanışma mesajlarını iletmek için bizimle iletişime geçen dünyadaki tüm hükümetlere teşekkür etmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı finans kuruluşlarına da şükranlarımı sunuyorum,"

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

ABD BAŞKANI TRUMP: "DEPREMDEN ETKİLENEN VENEZUELA'YA YARDIMA HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama geldi.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu söyleyen Trump, "Ciddi sayıda can kaybı var" dedi.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

ABD'nin Venezela'ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

VENEZUELA ŞİDDETLİ DEPREMLERLE SARSILMIŞTI

Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, sarsıntılar başkent Karakas ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açmıştı.

SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5’lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.

#VENEZUELA #DEPREM

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