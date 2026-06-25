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SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5'lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:45
SON DAKİKA | Venezuela 7.2 ve 7.5'lik depremlerle yıkıldı! Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor
Son dakika haberi: Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.