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Sosyal medya bunu konuşuyor! ve 'ın şaşırtıcı benzerliği

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden 'in ardından Başbakanlık görevine getirilen Boris Jonhson şimdiden dünya kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Boris Jonhson daha önce büyük dedesinin Osmanlı siyeset adamlarından Ali Kemal Bey olduğunu söylemişti. Yine çeşitli açıklamaları ve mimikleriyle de yeni İngiltere Başbakanı Johnson bol bol gündeme geliyor. Öte yandan ile ilgili sosyal medyada çok konuşulan konuların başındaysa ABD Başkanı ile benzerliği geliyor. Öyle ki Donald Trump bile bu benzerliğe bir açıklamayla dikkat çekmişti ve "Ona İngiliz Trump diyorlar" dedi. İkilinin fotoğraflarıysa Trump'ı ve sosyal medya kullanıcılarını doğrular nitelikte.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 12:23
Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği

ABD Başkanı 'ın dün, "İngiltere'nin başbakanı olacak çok iyi bir adama sahibiz, . Ona İngiliz Trump diyorlar" açıklamasından sonra Johnson, başbakanlık görevini devraldı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği

İki liderin benzerliğini tiye alan fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği


İngiltere Başbakanı dün görevi devraldı ve kabinesini açıkladı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği

Johnson'ın göreve başlamasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı ile benzerliklerini gözler önüne seren paylaşımlar yapmaya başladı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği

Sağ partiden aday olarak seçimleri kazanan Johnson ile Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına giren Trump'ın politik görüşlerinin yanı sıra görünümleri ve toplum önündeki hareketleri de benzetildi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği

İşte Johnson ve Trump'ın benzerliğini tiye alan paylaşımlardan bazıları.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği
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