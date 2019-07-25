Sosyal medya bunu konuşuyor! Boris Johnson ve Donald Trump'ın şaşırtıcı benzerliği

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May'in ardından Başbakanlık görevine getirilen Boris Jonhson şimdiden dünya kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Boris Jonhson daha önce büyük dedesinin Osmanlı siyeset adamlarından Ali Kemal Bey olduğunu söylemişti. Yine çeşitli açıklamaları ve mimikleriyle de yeni İngiltere Başbakanı Johnson bol bol gündeme geliyor. Öte yandan Boris Johnson ile ilgili sosyal medyada çok konuşulan konuların başındaysa ABD Başkanı Donald Trump ile benzerliği geliyor. Öyle ki Donald Trump bile bu benzerliğe bir açıklamayla dikkat çekmişti ve "Ona İngiliz Trump diyorlar" dedi. İkilinin fotoğraflarıysa Trump'ı ve sosyal medya kullanıcılarını doğrular nitelikte.