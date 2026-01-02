Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Gazzeliler yeni yılın ilk sabahına bombalarla uyandı

Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren İsrail Gazze'de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı. Saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti.