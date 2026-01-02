Haberler
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Gazzeliler yeni yılın ilk sabahına bombalarla uyandı
Giriş Tarihi: 02.01.2026 08:14
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Bureyc Mülteci Kampı ile Refah'ı hava ve karadan vurdu. Gazzeliler 2026'nın ilk sabahına da bomba, açlık, salgın hastalık ve dondurucu soğuklarla uyandı. Bir çocuk hayatını kaybetti.