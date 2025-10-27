Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 12:51

Starmer ziyareti öncesi Atina alarmda: Eurofighter dengeleri değiştirecek! ‘Türkiye AB için vazgeçilmez ortak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Yunan basınına göre, 40 Eurofighter savaş uçağı anlaşmasını tamamlamak üzere geliyor. Yunan ve GKRY medyası, Türkiye'nin bu hamlesini bölgesel dengeyi değiştirecek bir adım olarak yorumluyor ve "Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez bir ortak" ifadesiyle Ankara'nın AB için stratejik önemine dikkat çekiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. 30 Ekim'de ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

ZİYARET YUNANİSTAN VE GKRY'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Starmer ve Merz, daha Türkiye'ye gelmeden Yunanistan ve Günay Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) endişeler baş göstermeye başladı. Yunan medyası, Starmer'ın Ankara'ya gelişinin Eurofighter Typhoon savaş uçakları anlaşmasının sonuçlandığı anlamına geldiğini ve bu durumun bölgesel dengeleri değiştireceğini yazdı.

"EUROFİGHTER ANLAŞMASI BUGÜN TAMAMLANIYOR"

Yunanistan merkezli Capital haber sitesi, Starmer'ın Türkiye ziyaretinin detayları hakkında yayımladığı haberde, 40 adet Eurofighter savaş uçağının satış anlaşmasının bugün tamamlanacağını bildirdi.

Haberde, "Türkiye ve İngiltere'nin, Starmer'ın pazartesi günü Ankara'ya yapacağı ilk resmi ziyareti sırasında, Eurofighter Typhoon'lar için milyarlarca dolarlık bir anlaşmayı kesinleştirmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Capital, Starmer'ın, ziyaretinden önce Ankara'ya iki adet Eurofighter uçağı gönderdiğini; bu adımın, Londra için anlaşmanın özel önemini gösterdiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU ONU VAZGEÇİLMEZ KILIYOR

Yine Yunanistan merkezli bir diğer haber sitesi Militaire, Eurofighter satışından duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getirdi ve Avrupalı ülkeleri de eleştirdi.

Habere göre Almanya'nın onay kararının ardından Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışıyla ilgili müzakerelere geri dönülmesi, Avrupa'nın bugün güvenlik ve bütünlüğü nasıl algıladığını gösteren daha derin politik ve stratejik sonuçlara sahip bir adım olarak görülüyor.

Haberde, Berlin'in karar değiştirmesinin, daha pragmatik ve gerçekçi bir yaklaşımı yansıttığı bildirildi. Militaire, Türkiye'nin, NATO'nun vazgeçilmez bir oyuncusu olduğunu ve Orta Doğu'ya köprü olarak kabul edildiğinden Almanya'nın Ankara'ya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Militaire, Avrupa'nın Türkiye yanlısı politikalarından rahatsız olarak, "Eurofighter meselesi önemli bir gerçeği ortaya koyuyor: Avrupa, güvenliği ulusal çıkarlar penceresinden ele almayı seçiyor. Bu tercih hesaplama temeline dayandıkça, ortak bir Avrupa güvenliği vizyonu bulanık kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"AB ANKARA'YA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Yunun basınından To Vima gazetesi, "Türkiye Eurofighter kulübünün eşiğinde: Ege'de dengeleri değiştirecek anlaşma" başlıklı haberinde, Merz'in Türkiye'ye elinin boş gitmediğini ve Eurofighter anlaşması için imzaların an meselesi olduğunu belirtti.

To Vima'ya göre, Yunanistan ve GKRY bu duruma itiraz ediyor.

Haberde, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle satışa yeşil ışık yaktığı bildirildi.

To Vima haberinde, "Jeopolitik değişimler ve Türkiye'nin Ukrayna'daki aktif rolü, Ankara'yı vazgeçilmez bir ortak haline getirdi. Bu durum, Almanya, AB ve NATO'nun Türkiye'nin savunma sanayisine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN CAYDIRICILIK GÜCÜ ARTACAK"

GKRY merkezli Politis haber sitesi ise, Eurofighter satışının Türkiye'nin caydırıcılık gücünü artıracağını ve önümüzdeki yıllarda Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu'daki dengeleri belirleyecek çok katmanlı bir jeopolitik anlatıyı oluşturduğunu bildirdi.