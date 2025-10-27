Giriş Tarihi: 27.10.2025 12:51
Starmer ziyareti öncesi Atina alarmda: Eurofighter dengeleri değiştirecek! ‘Türkiye AB için vazgeçilmez ortak’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Yunan basınına göre, 40 Eurofighter savaş uçağı anlaşmasını tamamlamak üzere geliyor. Yunan ve GKRY medyası, Türkiye'nin bu hamlesini bölgesel dengeyi değiştirecek bir adım olarak yorumluyor ve "Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez bir ortak" ifadesiyle Ankara'nın AB için stratejik önemine dikkat çekiyor.