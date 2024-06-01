Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
11:56
Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!
Eski ABD Başkanı Donald Trump, "sus payı" davasında suçlu bulundu. Kararla birlikte ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu. 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan Trump, mahkemenin ardından yaptığı açıklamalarla ise çok konuşuldu. Trump, cezada borsa spekülatörü George Soros'un olduğunu belirtti.