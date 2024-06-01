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Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:56

Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "sus payı" davasında suçlu bulundu. Kararla birlikte ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu. 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan Trump, mahkemenin ardından yaptığı açıklamalarla ise çok konuşuldu. Trump, cezada borsa spekülatörü George Soros'un olduğunu belirtti.

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Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.

Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!

İLK KEZ BİR BAŞKAN SUÇLU BULUNDU

Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi. Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

ni kullandı.

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Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.

Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!

Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.

Suçlu bulunan Trump’tan çarpıcı sözler! ‘Savaşacağım’ diyerek duyurdu: Cezanın arkasından Soros çıktı!

"HER ŞEY ÇOK ADALETSİZDİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tarihi "sus payı" davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. New York'ta gazetecilere konuşan Trump, davanın yargıcı Juan Merchan ve Demokratlara yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Davanın kendisine gelecek olursak çok adaletsizdi" dedi.

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