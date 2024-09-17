Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
10:46
Suikastçının olay yaratan görüntüleri yayınlandı: Gizli Servis’ten şoke eden itiraf! Trump ilk kez konuştu…
Dünya, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimiyle çalkalanıyor. Geçtiğimiz akşam Florida'da Trump'ın bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının ardından zanlı yakalandı. ABD medyası, zanlının yakalanma görüntülerini servis ederken Trump ilk defa konuştu. Gizli Servis'ten ise olay yaratan bir itiraf geldi.