Video Dünya Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Video
Trump'a yönelik

Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Video

17.09.2024 | 09:49

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı görüntüler paylaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Şerif yetkililerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un yetkililerin talimatlarına uyarak olaysız şekilde teslim olduğu görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Video 00:34
Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Video 17.09.2024 | 09:49
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video 01:08
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video 13.09.2024 | 15:16
Güney Asya sular altında kaldı: En az 285 ölü | Video 03:48
Güney Asya sular altında kaldı: En az 285 ölü | Video 13.09.2024 | 14:20
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı | Video 03:49
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü resmen başladı | Video 12.09.2024 | 15:41
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı | Video 01:17
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı | Video 12.09.2024 | 14:28
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı | Video 01:17
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı | Video 12.09.2024 | 14:15
İsrail, Nuseyrat’ta sivillerin sığındığı BM’ye ait okulu vurdu: 14 ölü | Video 04:28
İsrail, Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu: 14 ölü | Video 12.09.2024 | 08:41
ABD ve İngiltere’den Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık ek yardım | Video 10:48
ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık ek yardım | Video 12.09.2024 | 08:41
Almanya’da köprü çöktü | Video 00:25
Almanya'da köprü çöktü | Video 12.09.2024 | 08:41
California’daki üç orman yangınında 100 bin dönümden fazla alan kül oldu | Video 02:05
California’daki üç orman yangınında 100 bin dönümden fazla alan kül oldu | Video 12.09.2024 | 08:41
Blinken ve Lammy Kiev’e geldi | Video 00:31
Blinken ve Lammy Kiev’e geldi | Video 11.09.2024 | 15:56
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk yurtdışı ziyareti için Irak’ta | Video 03:38
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ilk yurtdışı ziyareti için Irak'ta | Video 11.09.2024 | 15:57
Vietnam’ı vuran Yagi Tayfunu’nda can kaybı 127’ye yükseldi | Video 01:52
Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda can kaybı 127'ye yükseldi | Video 11.09.2024 | 08:42
Başkan adayları Trump ve Harris, ilk canlı yayın düellosunda karşı karşıya geldi | Video 09:44
Başkan adayları Trump ve Harris, ilk canlı yayın düellosunda karşı karşıya geldi | Video 11.09.2024 | 08:42
İsrail güvenli bölge ilan ettiği El Mevasi’ye saldırdı: En az 40 ölü | Video 02:27
İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği El Mevasi'ye saldırdı: En az 40 ölü | Video 10.09.2024 | 15:56
Ukrayna dronlarla Rusya’yı vurdu: 1 ölü | Video 00:57
Ukrayna dronlarla Rusya’yı vurdu: 1 ölü | Video 10.09.2024 | 13:39
Vietnam’da Yagi Tayfunu’nda köprü çöktü | Video 01:06
Vietnam’da Yagi Tayfunu’nda köprü çöktü | Video 09.09.2024 | 15:55
İsrail’den Hama kırsalına hava saldırısı: 14 ölü | Video 00:39
İsrail’den Hama kırsalına hava saldırısı: 14 ölü | Video 09.09.2024 | 15:53
Papa Francis, Doğu Timor’da | Video 01:57
Papa Francis, Doğu Timor’da | Video 09.09.2024 | 14:49
Japonya’da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı | Video 00:34
Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı | Video 09.09.2024 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA