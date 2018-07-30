Sular çekilince ortaya çıktı!

Kaliforniya'nın Coronado şehrinde sular çekilince, sahildeki eski kumarhane gemisi SS Monte Carlo'nun batığı gün yüzüne çıktı. 1936 yılında yılbaşı gecesi bir fırtınada kaptanın dümen kontrolünü yitirmesi sonrası kıyıya sürüklenerek batan gemi, Kaliforniya'nın en önemli kumarhane yerlerinden birisiydi. 1921 yılında petrol tankeri olarak denize inen gemi, daha sonra kumarhane ve genel ev olarak hizmet vermeye başladı. Coronado sahilinin 3 mil açığında uluslararası sularda demirli olan gemi, eyalette kumar yasak olmasına rağmen kanuni olarak Amerikan sınırları içinde olmadığı için yasal sorunla da karşılaşmadı. 1936 yılbaşı gecesi oluşan şiddetli fırtına demirli olan gemiyi kıyıya sürükledi. Gemi kıyıya gelince kimse sahiplenmedi, çünkü Amerikan sınırları içine girmişti ve yasalar gereği sahiplenilmesi durumunda yaptırımlar oluşabilirdi. Gemi, 80 yıldır Coronado sahilinde bu halde duruyor ve çok nadir yaşanan deniz çekilmeleriyle gün yüzüne çıkıyor.