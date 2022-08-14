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Haberler Galeri Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye'deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii'nden...
Giriş Tarihi: 14.08.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 12:59

Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye'deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii'nden...

Birkaç gün önce gerçekleşen Süper Ay'a dünyanın pek çok yerinden büyük ilgi geldi. Özellikle İstanbul Çamlıca Camii'nden çekilen görüntüler dünyada büyük beğeniyle karşılandı. İşte dünyanın dört bir yanından muhteşem Süper Ay görüntüleri...

Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye’deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii’nden...

11-12 Ağustos tarihlerinde dünyanın pek çok farklı ülkesinde görülen Süper Ay'a fotoğrafçıların ilgisi büyük oldu.

Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye’deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii’nden...

New York, Edinburgh, Liverpool, Dubai, Kansas, Frankfurt ve İstanbul başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde fotoğrafçılar, bu fenomenin çarpıcı pek çok karesini yakaladı.

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Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye’deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii’nden...

Özellikle İstanbul'dan gelen fotoğraflar çok beğenildi. İngiliz gazetesi Daily Mail, güzel ay fotoğraflarına yer vererek ilk kadrajına İstanbul Çamlıca Camii'nden çekilen fotoğrafı koydu.

Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye’deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii’nden...

Süper ay genellikle her yıl Ağustos ayında görülüyor. Ancak her zaman olmadığı gibi görüneceği tarihler de farklılık gösteriyor.

Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye’deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii’nden...

Öte yandan Süper Ay'ın ardından ise meteor yağmuru yaşanabiliyor.

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