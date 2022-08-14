Süper Ay! Dünyanın gözü Türkiye’deydi, nefes kesen kareler Çamlıca Camii’nden...

11-12 Ağustos tarihlerinde dünyanın pek çok farklı ülkesinde görülen Süper Ay'a fotoğrafçıların ilgisi büyük oldu. New York, Edinburgh, Liverpool, Dubai, Kansas, Frankfurt ve İstanbul başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde fotoğrafçılar, bu fenomenin çarpıcı pek çok karesini yakaladı. Özellikle İstanbul'dan gelen fotoğraflar çok beğenildi. İngiliz gazetesi Daily Mail, güzel ay fotoğraflarına yer vererek ilk kadrajına İstanbul Çamlıca Camii'nden çekilen fotoğrafı koydu. Süper ay genellikle her yıl Ağustos ayında görülüyor. Ancak her zaman olmadığı gibi görüneceği tarihler de farklılık gösteriyor. Öte yandan Süper Ay'ın ardından ise meteor yağmuru yaşanabiliyor. Yetkililer, meteor yağmurunun bu günlerde görülmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde görülen Süper Ay görüntülerinden bazıları ise şöyle: KALİFORNİYA LONDRA WASHINGTON LIZBON BELGRAD HOLLANDA SAN FRANCISCO EALING LIVERPOOL DUBAİ KANSAS FRANKFURT UMMAN