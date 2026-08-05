Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" ve 4 Ağustos'ta "bütün gün görüştüklerini" dile getirerek, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." diye konuştu.