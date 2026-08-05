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Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail'e kritik mesaj
Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 11:10
Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail'e kritik mesaj
Dünya, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğini merak ederken hem Donald Trump-Netanyahu cephesi hem de Tahran yönetimi karşılıklı hamlelerini sürdürüyor. İki taraf da anlaşma için öne sürdükleri şartlardan geri adım atmazken, Amerikan merkezli Washington Post'ta dikkat çeken bir analiz-haber yayınlandı. Habere göre; İran 28 Temmuz tarihinde ilk kez ABD mevzilerine sürpriz bir balistik füze saldırısı düzenledi. Tahran'ın saldırısının füze stokları ve bölgedeki aktörlere yönelik güç kullanımına ilişkin kararlılığını gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.