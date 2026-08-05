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Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 11:10

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail'e kritik mesaj

Dünya, ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta müzakerelerin ne yönde ilerleyeceğini merak ederken hem Donald Trump-Netanyahu cephesi hem de Tahran yönetimi karşılıklı hamlelerini sürdürüyor. İki taraf da anlaşma için öne sürdükleri şartlardan geri adım atmazken, Amerikan merkezli Washington Post'ta dikkat çeken bir analiz-haber yayınlandı. Habere göre; İran 28 Temmuz tarihinde ilk kez ABD mevzilerine sürpriz bir balistik füze saldırısı düzenledi. Tahran'ın saldırısının füze stokları ve bölgedeki aktörlere yönelik güç kullanımına ilişkin kararlılığını gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

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Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

ABD ile İran arasında gerilim müzakere ihtimalleri arasında yeniden tırmanırken Amerikan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Washington Post, İran'ın 28 Temmuz'da tarihinde ilk kez ABD mevzilerine sürpriz balistik füze saldırısı düzenlediğini yazdı. Analize göre Tahran'ın bu hamlesi, füze gücüne duyduğu güveni ve bölgede daha net bir strateji izlemeye başladığını ortaya koyarken, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirildi.

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

TRUMP: MÜZAKERELERDEN VAZGEÇERLERSE SERT KARŞILIK GÖRECEKLER!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" söyledi. Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini anlatan Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırıyı düzenleyecektik ama beni arayıp çok kibarca 'Lütfen, konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz?' dediler. Ben de 'Evet, konuşabiliriz. Haydi halledelim bu işi. Sonunda, haydi halledelim.' dedim." ifadelerini kullandı.

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Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" ve 4 Ağustos'ta "bütün gün görüştüklerini" dile getirerek, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." diye konuştu.

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Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

İRAN, TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE HİÇBİR ANLAŞMA YAPMAYACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait yayın organı, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait yayın organı "Sepahnews"in, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile devam eden görüşmelerden henüz anlaşma çıkmamasının nedeninin ABD'nin müdahalesi ve bu ülkenin Başkanı Donald Trump'ın tehditleri olduğu belirtildi.

Söz konusu yetkili, "ABD'nin müdahalesi ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma gecikecektir. İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

TAHRAN'IN SÜRPRİZ SALDIRISI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

ABD merkezli Washington Post'ta yayınlanan bir analiz-haberde; İran'ın ABD mevzilerine yönelik sürpriz füze saldırısının büyük bir değişimi ortaya koyduğu yazıldı.

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

28 Temmuz'da İran; ABD mevzilerine karşı tarihinde ilk kez sürpriz balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı 'İran füze operasyonları tarihinde eşi benzeri görülmemiş olarak' nitelendirildi. Tahran'ın bu hamlesinin Orta Doğu'da dönüm noktalarından biri olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

Analizde, İran'ın son dönemde balistik füze kullanımını artırmasının, gelecekte İsrail, ABD ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik askeri tehditlerin daha ciddiye alınmasını gerektirdiği savunuldu.

Tahran ilk kez düzenledi: Sürpriz saldırı dengeleri değiştirdi! ABD ve İsrail’e kritik mesaj

Tahran'ın elindeki füze stokunun da bölgesel güvenlik açısından göz ardı edilemeyecek bir unsur haline geldiği belirtilen yazıda, Washington yönetiminin İran'ın artan risk alma eğilimini dikkate alması gerektiği ifade edildi.

Analizde ayrıca, Orta Doğu'da önümüzdeki dönemde daha sık füze saldırılarının yaşanabileceği ve müzakere süreçlerinin dahi askeri gerilim gölgesinde ilerleyebileceği bir döneme girebileceği değerlendirmesine yer verildi.

#ABD #İSRAİL #DONALD TRUMP #NETANYAHU

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