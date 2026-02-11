Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! “Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda”

"DİPLOMASİ DEVAM EDEBİLİR AMA SAHA ÖNEMLİ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'daki dolaylı görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, diplomatik sürecin sürdürülmesi konusunda bir anlayış oluştuğunu ifade etti. Bekayi, "Diplomatik sürecin devamı konusunda bir fikir birliği olduğunu hissettik. Ancak bizim için asıl belirleyici olan sahadaki adımlardır" dedi.