Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! “Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda”
Giriş Tarihi: 11.02.2026 10:39

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! “Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda”

İran ile ABD arasında Umman'da yeniden başlayan nükleer müzakereler sürerken, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Maskat ziyareti diplomasi trafiğini hızlandırdı. Tahran yönetimi temkinli iyimserlik mesajı verirken, sürecin sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin başarısız olması halinde Orta Doğu'ya ek uçak gemisi gönderilebileceğini belirterek askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı.

SABAH İNTERNET
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AJANSLAR
  • ABONE OL
Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelerin ardından Umman'a gitmesi dikkat çekti. Tahran yönetimi, diplomatik sürecin devamı konusunda temkinli iyimserlik mesajı verirken, sahadaki gelişmelerin belirleyici olacağını vurguladı.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

LARİCANİ'DEN UMMAN TEMASI

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, geçen hafta İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapan Umman'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin, müzakerelerin geleceği ve bölgedeki diplomatik temaslar açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

"DİPLOMASİ DEVAM EDEBİLİR AMA SAHA ÖNEMLİ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'daki dolaylı görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, diplomatik sürecin sürdürülmesi konusunda bir anlayış oluştuğunu ifade etti. Bekayi, "Diplomatik sürecin devamı konusunda bir fikir birliği olduğunu hissettik. Ancak bizim için asıl belirleyici olan sahadaki adımlardır" dedi.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

NETANYAHU'NUN ZİYARETİNE TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti ve bu temasların müzakereleri sabote etmeye yönelik olduğu iddialarına da değinen Bekayi, İran'ın müzakerelerde tek muhatabının ABD olduğunu vurguladı.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

"ABD BAĞIMSIZ HAREKET ETMELİ"

Bekayi, Washington yönetiminin bölgeye zarar verebilecek baskılar yerine kendi çıkarlarını koruyan bağımsız bir politika izlemesi gerektiğini belirtti. İranlı sözcü, müzakerelerin geleceğinin ABD'nin atacağı somut adımlara bağlı olduğunu ifade etti.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

MÜZAKERELER BAŞARISIZ OLURSA ASKERİ HAZIRLIK

ABD merkezli Axios'a konuşan Trump, İran'la süren görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderilmesinin değerlendirildiğini söyleyen Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

"BİR FİLO ZATEN YOLDA"

Bölgede halihazırda ABD donanmasına ait bir filonun bulunduğunu hatırlatan Trump, "Oraya giden bir filomuz var ve bir tane daha gidebilir." diyerek askeri caydırıcılık mesajı verdi. Trump ayrıca İran'ın geçmişte ABD'nin saldırı düzenleyeceğine inanmadığını ancak Washington'un nükleer tesisleri hedef aldığını savundu.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

ANLAŞMADA NÜKLEER VE BALİSTİK FÜZE VURGUSU

Olası bir anlaşmanın İran'ın nükleer programını tamamen kapsaması gerektiğini belirten Trump, balistik füze programının da müzakerelerin önemli başlıklarından biri olması gerektiğini dile getirdi. ABD Başkanı, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta yapılmasını umut ettiğini söyledi.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

NETANYAHU İLE KRİTİK BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor. Netanyahu, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin "İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını" söylemişti.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

ABD'li ve İranlı temsilciler, 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş ve görüşmelerin yapıcı geçtiği ifade edilmişti.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

BBC'nin haberine göre, Netanyahu'nun, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracak ve Hamas ve Hizbullah gibi vekil gruplara verdiği desteği kısıtlayacak bir anlaşma için Trump'a baskı yapması bekleniyor.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

Georgetown Üniversitesi'nden Profesör Dan Byman, "İsrail, İran'la aceleyle bir anlaşmaya varılması sürecinde, ABD Başkanı'nın İran'ın füze programını veya vekil gruplara verdiği desteği ele almayan ya da nükleer programının bir kısmına izin veren bir anlaşmayı kabul edebileceğinden endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

LARİCANİ: "ABD'LİLER AKILLICA DÜŞÜNMELİ"

İran'ın lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Netanyahu'nun ziyaretinden önce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'liler akıllıca düşünmeli ve Netanyahu'nun uçuşundan önce 'Gidip Amerikalılara nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmek istiyorum' anlamına gelen bir tavır sergilemesine izin vermemelidir. Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı tetikte kalmalıdırlar" açıklamasında bulundu.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!