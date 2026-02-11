Haberler
Taraflardan savaşa hazırlık sinyali! “Anlaşma olmazsa ikinci uçak gemisi yolda”
Giriş Tarihi: 11.02.2026 10:39
İran ile ABD arasında Umman'da yeniden başlayan nükleer müzakereler sürerken, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin Maskat ziyareti diplomasi trafiğini hızlandırdı. Tahran yönetimi temkinli iyimserlik mesajı verirken, sürecin sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin başarısız olması halinde Orta Doğu'ya ek uçak gemisi gönderilebileceğini belirterek askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı.