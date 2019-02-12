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Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

Giriş Tarihi: 12.02.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 15:48
Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

Dünyada salgını uyarısında bulunan ülkeler arasına ABD'den sonra Filipinler de katıldı. Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2018'e kıyasla ülkede kızamık vakalarında yüzde 74 artış kaydedildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bu bulaşıcı hastalık nedeniyle 2017'de 111 bin kişi hayatını kaybetti.

Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

Bu salgına, aşılarla ilgili yalan ve sahte haberlerin yayılması ve çöken sağlık sistemlerinin yol açtığı belirtiliyor. 2016-17 yıllarında dünya çapında vakalarında yüzde 30 artış kaydedildi.

DSÖ, "Bir ülkede meydana gelmiş olan birkaç vaka, aşı koruması olmadan kısa sürede on binleri, hatta yüz binleri bulabilir" diyor.

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Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

En yüksek artışlar Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz'de oldu. Aşı karşıtı hareketin başını ABD çekiyor.

Aşıların yararları konusundaki bilimsel verilere rağmen aşı oranlarının düşmesi şu yanlış kanılara bağlanıyor:

Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

1."AŞI OTİZME NEDEN OLABİLİR"

Batılı ülkelerde aşısı oranlarının düşmesi esas olarak İngiliz cerrah Andrew Wakefield'ın açıklamalarına dayanıyor.

1997'de ünlü tıp dergisi Lancet'te yazdığı bir makalede Wakefield, kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) için yapılan karma aşının çocuklarda otizme yol açtığını iddia etmişti.

Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

O tarihten beri yapılan birçok araştırmada aşı ile otizm arasında böyle bir bağlantı bulunamadı. Lancet dergisi bu araştırmayı yayından kaldırdı ve Wakefield İngiltere'de meslekten men edildi.

Ancak onun ileri sürdüğü iddialar nedeniyle KKK aşısı oranları İngiltere'de 1996'da yüzde 92'den 2002'de yüzde 84'e kadar düştü. O tarihten bu yana yüzde 91'e tırmandıysa da bu oran hala DSÖ'nün önerdiği yüzde 95'in altında.

Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

2."ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BU KADAR ÇOK AŞIYI KALDIRAMAZ"

Çocuklar iyaşına gelinceye dek ortalama 11 aşı oluyor. Bazı aileler bu kadar aşının çocuklarının bağışıklık sistemine aşırı yüklenme yapacağına inanıyor.

Aşı, belli hastalıklara yol açan virüs ve bakterilerin değişime uğratılarak hastalığa yol açmayacak şekilde vücuda enjekte edilmesini ve böylece vücudun o hastalıklarla savaşmaya hazırlanmasını sağlıyor.

Yeni doğmuş bebeklerin bile bağışıklık sistemi yabancı unsurlara karşı mücadele kapasitesine sahiptir. Yani aşı vücuda girdiğinde de vücut buna bağışıklık sistemiyle tepki gösterip hazırlanır.

Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

3. "AŞI UYGULAMASI BAŞLAMADAN ÖNCE HASTALIKLAR ZATEN YOK OLUYORDU"

Buradaki argümana göre, sosyo-ekonomik koşullardaki iyileşmeler, beslenme ve hijyendeki gelişmeler, zaman içinde aşılar kadar etkili olmuştur.

Bu gelişmelerin bazı hastalıklarda aşı henüz çıkmadan önce ölüm oranlarını düşürdüğü doğrudur. Ancak hastalıkların bulaşma oranlarının büyük ölçüde düşmesi aşıların işe yaradığını gösteriyor.

Örneğin ABD'de 1960'ta 5300 kişi kızamıktan ölürken, bu sayı 2012'de 450'ye düşmüştü. İlk aşısı 1963'te yapıldı.

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