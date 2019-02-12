Tehlike hızla yayılıyor! 111 bin kişinin ölümüne neden oldu

3. "AŞI UYGULAMASI BAŞLAMADAN ÖNCE HASTALIKLAR ZATEN YOK OLUYORDU"
Buradaki argümana göre, sosyo-ekonomik koşullardaki iyileşmeler, beslenme ve hijyendeki gelişmeler, zaman içinde aşılar kadar etkili olmuştur.
Bu gelişmelerin bazı hastalıklarda aşı henüz çıkmadan önce ölüm oranlarını düşürdüğü doğrudur. Ancak hastalıkların bulaşma oranlarının büyük ölçüde düşmesi aşıların işe yaradığını gösteriyor.
Örneğin ABD'de 1960'ta 5300 kişi kızamıktan ölürken, bu sayı 2012'de 450'ye düşmüştü. İlk kızamık aşısı 1963'te yapıldı.