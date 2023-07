Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:03

Titan denizaltısı neden patladı? Uzmanlar bir bir anlattı: Bile bile ölüme göndermişler

New York Times'a konuşan uzmanlar Titanik'in enkazını görmek isteyen 5 yolcuya mezar olan Titan denizaltının niçin patladığını değerlendirdi. Yapılan analiz ise denizaltının üretici firması OceanGate'in yolcuları 'bile bile ölüme gönderdiği' şeklinde yorumlara neden oldu.