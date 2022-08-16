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Haberler Galeri Trump'ın malikanesine FBI'dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD'den uyarı: Zararı daha da artar
Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:19

Trump'ın malikanesine FBI'dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD'den uyarı: Zararı daha da artar

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınndan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 40 ajanla 9 saat süren FBI araması sonrası Trump'tan "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago'ya yapılan baskında (birinin tarihi geçmiş) üç pasaportum çalındı." açıklaması gelmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan ise bir uyarı geldi: Zararı daha da artar

Trump’ın malikanesine FBI’dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD’den uyarı: Zararı daha da artar

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınından yeni detaylar gelmeye devam ediyor...

Trump’ın malikanesine FBI’dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD’den uyarı: Zararı daha da artar

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, 8 Ağustos'ta eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddetti.

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Trump’ın malikanesine FBI’dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD’den uyarı: Zararı daha da artar

İŞ BİRLİĞİ SEKTEYE UĞRAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verildi.

Trump’ın malikanesine FBI’dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD’den uyarı: Zararı daha da artar

ZARARLARI DAHA DA ARTAR

Açıklamada ayrıca "Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır." uyarısı yapıldı.

Trump’ın malikanesine FBI’dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD’den uyarı: Zararı daha da artar

ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının geçen hafta Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

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