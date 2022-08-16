Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
09:19
Trump'ın malikanesine FBI'dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD'den uyarı: Zararı daha da artar
Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın evine yapılan FBI baskınndan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 40 ajanla 9 saat süren FBI araması sonrası Trump'tan "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago'ya yapılan baskında (birinin tarihi geçmiş) üç pasaportum çalındı." açıklaması gelmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan ise bir uyarı geldi: Zararı daha da artar