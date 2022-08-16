Trump’ın malikanesine FBI’dan 40 ajanla 9 saat süren arama! ABD’den uyarı: Zararı daha da artar

ZARARLARI DAHA DA ARTAR

Açıklamada ayrıca "Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır." uyarısı yapıldı.