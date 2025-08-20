Trump’ın riskli diplomasi oyunu: İki zirve sonrası dünyayı ne bekliyor? ‘Alışılmadık bir strateji’

Güvenlik garantileri konusunda Trump, ABD birliklerini Ukrayna'ya göndermeyi reddettiğini ama Avrupalı ülkelerin askerlerine hava desteği sağlama fikrine açık olduğunu söyledi. Rusya ise defalarca sınırlarına uluslararası bir gücün konuşlandırılması fikrini kesin bir dille reddetti.

Trump, Salı sabahı Fox News'e verdiği röportajda şunları söyledi:

"Avrupa ülkeleri var, onlar bu işi üstlenecek. Sahaya asker koymak istiyorlar."