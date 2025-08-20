Giriş Tarihi: 20.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025
10:15
Trump’ın riskli diplomasi oyunu: İki zirve sonrası dünyayı ne bekliyor? ‘Alışılmadık bir strateji’
ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Putin ile yüz yüze görüşerek, ardından Beyaz Saray'da Ukrayna ve yedi Avrupalı liderle yaptığı zirveyle diplomasi normlarını altüst etti. Dört gün içinde gerçekleşen bu kritik temaslar, güvenlik garantileri, olası ateşkes ve Rusya'nın tavrı gibi birçok kritik soruyu hala yanıtsız bırakıyor. New York Times gazetesi, Trump'ın riskli bir kumar oynadığını belirtirken, Ukrayna barışının geleceği hakkında dikkat çeken bir habere imza attı.