Trump’ın Venezuela hamlesinin arkasındaki strateji: Donroe Doktrini devrede!

Trump, "Monroe Doktrini çok önemli bir şeydi, ama biz onu fazlasıyla aştık, hem de çok ama çok fazla aştık. Şimdi buna 'Donroe Doktrini' diyorlar. Bir bakıma onu unutmuştuk. Artık onu unutmuyoruz. Batı Yarımküre'de Amerikan egemenliği bir daha asla sorgulanmayacak." ifadelerini kullandı.