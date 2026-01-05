Haberler
Trump’ın Venezuela hamlesinin arkasındaki strateji: Donroe Doktrini devrede!
Giriş Tarihi: 05.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:02
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan hamlesinin perde arkasında, Amerika kıtasının tamamını kapsayan yeni bir jeopolitik strateji olduğu bildiriliyor. Askerî Stratejist Dr. Eray Güçlüer'e göre Washington, "Donroe Doktrini" olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım çerçevesinde Latin Amerika'yı Çin ve Rusya'ya karşı son savunma hattı olarak konumlandırıyor ve kıta genelinde kendisine muhalif gördüğü tüm odakları baskı altına almaya hazırlanıyor.