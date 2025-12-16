‘Türk Dünyası Vizyonu’ Yunan’ı alarma geçirdi: Ankara merkezli etki alanı oluşturuluyor!

"TÜRK DÜNYASI VİZYONU" YUNAN'I TEDİRGİN ETTİ

Başkan Erdoğan'ın "Türk Dünyası Vizyonu" Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basınından The Press Room haber kuruluşu, Türkiye'nin "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"yle birlikte daha geniş bir coğrafyadaki Türk dünyasında etkisinin arttığını belirtti. Yunan haber kuruluşu, bunun yayılmacı bir politikanın parçası olduğunu iddia etti.