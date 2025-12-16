Haberler
‘Türk Dünyası Vizyonu’ Yunan’ı alarma geçirdi: Ankara merkezli etki alanı oluşturuluyor!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı "Türk Dünyası Vizyon Belgesi", Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan basını, söz konusu vizyonun Türkiye'nin Türk dünyasındaki etkisini artırmayı hedefleyen stratejik bir adım olduğunu savundu. The Press Room'a göre Ankara, ekonomiyi merkezine alan bu hamleyle, Türkçe konuşan ülkeleri Ankara merkezli bir etki alanı etrafında toplamayı ve Türkiye ile aynı eksende hareket edecek bir devletler ağı oluşturmayı amaçlıyor.