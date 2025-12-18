Türk ordusu bölge ülkelerini korkuttu: İsrail-Yunanistan-GKRY ortak askeri güç kuruyor!

"ANKARA'YA BİR MESAJ MI?"

Üç ülkenin deniz, hava ve kara unsurlarını kapsayan ortak bir askeri yapı oluşturma planını "Türkiye'ye bir mesaj mı?" sorusuyla duyuran Ynet, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin stratejik bağlarını daha da güçlendirmek istediğini ve bu konunun üst düzey subaylar tarafından halihazırda ele alındığını vurguladı.