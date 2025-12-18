Haberler
Galeri
Türk savunma sanayisi İtalyan basınında büyük ses getirdi: 'Akıncı' teknolojik egemenliğin omurgası
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:33
Türk savunma sanayisi İtalyan basınında büyük ses getirdi: 'Akıncı' teknolojik egemenliğin omurgası
İtalyan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına değinerek Bayraktar Akıncı'yı gündemine aldı. Haberde Bayraktar Akıncı'nın son canlı atış testlerinin Türkiye'nin insansız hava araçlarında teknik bir gelişmenin ötesine geçerek, yerli mühimmat, bütüncül sistem yaklaşımı ve ihracat odaklı stratejiyle askeri, endüstriyel ve jeopolitik duruşunu yeniden tanımladığı ifade edildi. Akıncı'nın olgun operasyonel seviyeye ulaşmasının, Ankara'nın hem sahadaki caydırıcılığını hem de küresel savunma pazarlarındaki etkisini güçlendirdiği belirtildi. Türkiye'nin savunma alanında kritik eşiği aştığı ifade edilerek, Türk dronlarının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da askeri dengeleri değiştiren bir faktör haline geldiği vurgulandı.