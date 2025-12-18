Türk savunma sanayisi İtalyan basınında büyük ses getirdi: ’Akıncı’ teknolojik egemenliğin omurgası

"TÜRK DRONLARI ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

Habere göre Türk dronları Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da askeri dengeleri değiştiren bir faktör haline geldi. Afrika ve Orta Doğu'da ise bu etkinin giderek genişlediği ifade ediliyor.