Türk savunma sanayisi İtalyan basınında büyük ses getirdi: 'Akıncı' teknolojik egemenliğin omurgası
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:33

Türk savunma sanayisi İtalyan basınında büyük ses getirdi: 'Akıncı' teknolojik egemenliğin omurgası

İtalyan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına değinerek Bayraktar Akıncı'yı gündemine aldı. Haberde Bayraktar Akıncı'nın son canlı atış testlerinin Türkiye'nin insansız hava araçlarında teknik bir gelişmenin ötesine geçerek, yerli mühimmat, bütüncül sistem yaklaşımı ve ihracat odaklı stratejiyle askeri, endüstriyel ve jeopolitik duruşunu yeniden tanımladığı ifade edildi. Akıncı'nın olgun operasyonel seviyeye ulaşmasının, Ankara'nın hem sahadaki caydırıcılığını hem de küresel savunma pazarlarındaki etkisini güçlendirdiği belirtildi. Türkiye'nin savunma alanında kritik eşiği aştığı ifade edilerek, Türk dronlarının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da askeri dengeleri değiştiren bir faktör haline geldiği vurgulandı.

İtalya merkezli Report Difesa, Bayraktar Akıncı'nın son canlı atış testlerinin, Türkiye'nin askeri kapasitesinde yalnızca teknik değil, stratejik ve endüstriyel bir dönüşümün teyidi niteliğinde olduğunu belirtti.

YERLİ MÜHİMMATLA BÜTÜNCÜL SİSTEM

Report Difesa'ya göre Bayraktar Akıncı'nın BOZOK ve KAYI-30 gibi tamamen yerli hassas mühimmatlarla gerçekleştirdiği son canlı atışlar, Türkiye'nin savunma anlayışında kritik bir eşik aşıldığını ortaya koyuyor.

Haberde, bu gelişmenin platform odaklı bir yaklaşımdan; sensör, silah ve operasyonel kabiliyetlerin tamamının ulusal kontrol altında olduğu bütüncül bir sistem mimarisine geçişi temsil ettiği vurgulanıyor.

TEKNOLOJİK EGEMENLİĞİN OMURGASI

İtalyan haber kuruluşuna göre Türkiye'nin 2019'da S-400 alımı sonrası F-35 programından çıkarılması, insansız hava araçlarını teknolojik egemenliğin temel unsuru haline getirdi.

2021 yılında envantere giren Akıncı'nın, ilk aşamada muharip kabiliyetleri tam olarak doğrulanana kadar temkinli biçimde kullanıldığı hatırlatılan analizde, son testlerin bu sürecin tamamlandığını ve platformun olgun bir operasyonel seviyeye ulaştığını gösterdiği belirtiliyor.

ASKERİ VE SİVİL GÖREVLERDE ARTAN ÇOK YÖNLÜLÜK

Report Difesa'ya göre yüksek irtifa ve uzun havada kalış süreli bir SİHA olarak tasarlanan Akıncı, sahada dikkat çekici bir esneklik sergiliyor.

Suriye'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarda kullanılan platformun, depremler sonrası arama-kurtarma faaliyetlerinde de görev aldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun Akıncı'yı yalnızca askeri bir unsur olmaktan çıkararak siyasi ve sembolik bir araca dönüştürdüğü ifade ediliyor.

UKRAYNA SAVAŞI VE YENİ TEKNOLOJİK SIÇRAMA

İtalyan haber kuruluşu, Ukrayna'daki savaşın dronların modern çatışmalardaki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu, ancak aynı zamanda gelişmiş hava savunma ve elektronik harp sistemleri karşısındaki kırılganlıklarını da gözler önüne serdiğini aktarıyor.

Türkiye'nin bu tabloya verdiği yanıtın, Bayraktar Kızılelma ile kaydedilen son gelişmelerle somutlaştığı belirtilirken, Ankara'nın insansız savaş uçağı segmentinde de iddialı bir konuma yöneldiği değerlendiriliyor.

"TÜRK DRONLARI ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR"

Habere göre Türk dronları Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da askeri dengeleri değiştiren bir faktör haline geldi. Afrika ve Orta Doğu'da ise bu etkinin giderek genişlediği ifade ediliyor.

Suudi Arabistan gibi ülkelerle imzalanan, teknoloji transferi ve yerel üretimi de kapsayan anlaşmaların, Türkiye'yi bölgesel insansız sistem pazarlarında Çin ile rekabet edebilen bir NATO aktörü konumuna taşıdığı vurgulanıyor.

STRATEJİK KALDIRAÇ OLARAK DRON

Haberde, halihazırda imzalanmış onlarca ihracat sözleşmesiyle dronların Türk savunma sanayisinin başlıca aktörlerinden biri haline geldiği belirtiliyor.

Report Difesa'ya göre tamamen yerli bir SİHA ekosisteminin doğrulanması, Ankara'nın dış kısıtlamalara ve tedarik zinciri baskılarına olan kırılganlığını azaltırken, aynı zamanda diplomatik ve askeri etki yaratabilecek güçlü bir araç sunuyor.

Dron programının artık yalnızca teknolojik bir tercih değil, Türkiye'nin bölgesel ve küresel stratejik rolünü yeniden tanımlayan bir güç kaldıracı haline geldiği değerlendiriliyor.