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Haberler Galeri Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin müdürü SABAH'a konuştu: “Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 08:05

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin müdürü SABAH'a konuştu: “Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz"

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni geçtiğimiz haftalarda bombalayan İsrail zulmünü güç geçtikçe artırıyor. Sukeyk, "Durum tam bir felaket. 10 bin hastaya ev sahipliği yapıyoruz. Elektrik ve yakıt olmadığı için hizmet veremiyoruz. İlaçlar tükendi. Gazze'den Türk milletine ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

HARUN SEKMEN
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü SABAH’a konuştu: “Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Müdürü Subhi Sukeyk, "Gazze deki durum şu an tam bir felaket.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü SABAH’a konuştu: “Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz

Yaşanılan ve şahit olduğumuz dramı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Tam bir vahşet yaşanıyor. Hastanemizin çok büyük bir kısmı elektrik ve yakıttan mahrum olduğu için hizmet veremiyor.

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Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü SABAH’a konuştu: “Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz

İlaca ve eczacılığa dair de elimizde hiçbir şey kalmadı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü SABAH’a konuştu: “Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz

Benim hastanem, Gazze'de kanser tedavisi veren, kanserli hastaların tedavisinin yapıldığı tek hastaneydi. Şuan hizmet veremiyor." dedi.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin müdürü SABAH’a konuştu: “Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz

HASTANE ÇEVRESİ HEDEF ALINIYOR

Hastanelerinin İsrail tarafından hedef alındığını kaydeden Sukeyk, "Elektrik yok. Jeneratörleri çalıştıracak yakıt da yok.

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