Giriş Tarihi: 09.11.2023 08:04
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
08:05
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin müdürü SABAH'a konuştu: “Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz"
Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni geçtiğimiz haftalarda bombalayan İsrail zulmünü güç geçtikçe artırıyor. Sukeyk, "Durum tam bir felaket. 10 bin hastaya ev sahipliği yapıyoruz. Elektrik ve yakıt olmadığı için hizmet veremiyoruz. İlaçlar tükendi. Gazze'den Türk milletine ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.