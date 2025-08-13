Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:33
Türkiye’nin hamleleri Yunanistan’ı çileden çıkardı: Mavi Vatan’ı hedef aldılar! Dikkat çeken İsrail ile ittifak vurgusu
Yunan basını, Ankara'nın Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişiminde bulunan GKRY gemisinin engellenmesini hazmedemedi. Greek City Times, Mavi Vatan doktrinini hedef alarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gazete ayrıca, Türkiye'nin KKTC'deki varlığının sadece Yunanistan için değil, aynı zamanda İsrail için de tehdit olduğunu belirterek, ittifakı güçlendirme çağrısında bulundu.