Türkiye’nin onayını alamayan İsveç’te panik! Savaş hazırlığı: 34 yıl sonra ilk harekete geçtiler

Havada, karada ve denizde gerçekleştirilecek tatbikata katılan askerler, herhangi bir saldırı ya da büyük ölçekli kara, hava ve deniz manevraları karşısında İsveç'in askeri hazırlık kapasitesini yükseltmek için eğitim görecek. Lojistikle ilgili faaliyetlerin de yapılacağı tatbikat sırasında ayrıca, sivil ve askeri kurumlar arasındaki işbirliği test edilecek ve ülkeye yönelik bir saldırı ihtimaline karşı ortak harekata odaklanılacak.