Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:02
Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
15:06
Türkiye'nin onayını alamayan İsveç'te panik! Savaş hazırlığı: 34 yıl sonra ilk harekete geçtiler
Terör örgütlerine kucak açması ile Türkiye'nin tepkisini çeken İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması bardağı taşırmış, NATO ittifakına üye olma umudu suya düşmüştü. Bir yandan Türkiye'den gelecek olumlu bir haberin yolunu gözleyen İsveç bir yandan da askeri kapasitesini artırmaya çalışıyor. İsveç bu kapsamda 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.