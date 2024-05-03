Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
10:34
Türkiye'nin 'ticaret' kararı İsrail'i çıldırttı: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü
Son dakika haberi... Türkiye, Katil İsrail'e yönelik her alanda peş peşe adımlar atarken Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklama ile İsrail'le ticaretin durdurulduğunu kaydetti. Türkiye'nin söz konusu kararı sonrası ise İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz sosyal medya hesabından açık biçimde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Dünya medyası da Ankara'nın hamlesininin İsrail ekonomisi için ağır sonuçları olacağını yazdı.