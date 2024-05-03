Türkiye’nin ’ticaret’ kararı İsrail’i çıldırttı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

İngiliz Guardian Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu adımların, gerilimi daha da derinleştireceğini ifade etti.

BBC de iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Başkan Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı.