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Haberler Galeri Türkiye'nin 'ticaret' kararı İsrail'i çıldırttı: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:34

Türkiye'nin 'ticaret' kararı İsrail'i çıldırttı: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

Son dakika haberi... Türkiye, Katil İsrail'e yönelik her alanda peş peşe adımlar atarken Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklama ile İsrail'le ticaretin durdurulduğunu kaydetti. Türkiye'nin söz konusu kararı sonrası ise İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz sosyal medya hesabından açık biçimde Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Dünya medyası da Ankara'nın hamlesininin İsrail ekonomisi için ağır sonuçları olacağını yazdı.

Türkiye’nin ’ticaret’ kararı İsrail’i çıldırttı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi. Türkiye'nin kararı ise İsrail yönetimini adeta çıldırttı.

Türkiye’nin ’ticaret’ kararı İsrail’i çıldırttı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açık biçimde hedef aldı.

Kural, Hukuk tanımayan Katil İsrail, Türkiye'nin kararını 'anlaşmaları ihlal' olarak yorumladı. Katz, diğer ülkelere işaret ederek, alternatif rotalar oluşturulması talimatını verdiğini kaydetti.

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Türkiye’nin ’ticaret’ kararı İsrail’i çıldırttı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

İngiliz Guardian Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu adımların, gerilimi daha da derinleştireceğini ifade etti.

BBC de iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Başkan Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye’nin ’ticaret’ kararı İsrail’i çıldırttı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

"İSRAİL'E KARŞI MÜCADELEDE SADECE BİR CEPHE"

Aljazeera de iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerken Türkiye'nin kararının İsrail'in tepkisini çektiğini yazdı.

Fox News, Türkiye'nin Gazze'deki savaşa karşı protestosunun son hamlesi olarak İsrail ile ticareti kestiğini yazdı. İsrail'in duruma tepki gösterdiğini yazan Fox News "Bu adım Türkiye'nin İsrail'e karşı mücadelesinde sadece bir cephe. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde süren soykırım davasına müdahil olma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ’ticaret’ kararı İsrail’i çıldırttı: Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar! Dünya medyası böyle gördü

Middle East Eye (MEE) Türk hükümetinin ilk olarak 9 Nisan'da İsrail'e 50'den fazla ürüne ihracat kısıtlaması getirdiğini, daha sonra soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını şimdi de ülke ile olan tüm ticaretini durdurduğunu belirterek Ankara'nın tavrının giderek sertleştiğini yazdı.

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