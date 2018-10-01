Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi

Giriş Tarihi: 01.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 10:29
  • 1
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

'yi teğet geçen tropikal fırtına, 'ı felç etti.

  • 2
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

'yi teğet geçen 'kırbaç', 'zorba' ismini aldığı 'da oldukça etkili oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

11 metreyi bulan dalgalar, ülkenin güneydoğusunda önemli hasara neden oldu.

  • 4
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

Dev dalgalarla birlikte rüzgar, şiddetli yağmur ve toprak kaymaları yaşandı.

  • 5
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

Ege Denizi'nden 'ın kuzeyine doğru ilerleyen fırtına Evia, Tesalya ve Kuzey Ege Adaları'ndan etkili oldu. Evia Adaları'nda 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

  • 6
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

Mora Yarımadası ve Atina'nın da etkilendiği fırtına nedeniyle su taşkınları yaşandı, ağaçlar söküldü, bazı otoyollar trafiğe kapandı, elektrik hatları koptu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Ayrıca, Venizelos Havalimanı'nda aksamalar yaşandı.

  • 7
  • 40
'yi teğet geçen fırtına 'ı bu hale getirdi
Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

Orta Elayet Başkanı Kostas Bakoyannis, "Bir kez daha cehennemi yaşıyoruz. Çok büyük hasar var" açıklamasında bulundu.

BİZE ULAŞIN