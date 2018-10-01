Türkiye'yi teğet geçen fırtına Yunanistan'ı bu hale getirdi

Mora Yarımadası ve Atina'nın da etkilendiği fırtına nedeniyle su taşkınları yaşandı, ağaçlar söküldü, bazı otoyollar trafiğe kapandı, elektrik hatları koptu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Ayrıca, Venizelos Havalimanı'nda aksamalar yaşandı.