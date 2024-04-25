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Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:29

Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali devam ederken ateşkes konuşmalarında şu ana kadar bir sonuç alınamadı. İsrail ve Hamas arasında ateşkes şartları konuşulmaya devam ederken son dakika haberi Amerikan Associated Press (AP) haber ajansından geldi. Hamas üst düzey yetkilisi Halil Hayya ile bir röportaj gerçekleştiren AP, silah bırakma şartlarını açıkladı.

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Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Son dakika haberleri: Dünyanın gözü, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun işgali altında olan Gazze'de. Hamas bahanesiyle sivil katliamına imza atan İsrail ordusu, diğer yandan tümateşkes konuşmalarında uzlaşmazlığı körüklüyor.

Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmelerinden şimdiye dek bir sonuç çıkmazken, bir son dakika haberi Amerikan Associated Press (AP) haber ajansından geldi. AP'ye İstanbul'dan konuşan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Hayya, silah bırakma şartlarını açıkladı.

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Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Hayya verdiği röportajda Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul ederlerse, Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirtti.

Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Devam eden müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Siyasi Büro üyesi Hayya, Filistinli rakipleri El Fetih'le birleşerek Gazze ve Batı Şeria'da ulusal hükümeti kurmak istediklerinin altını çizdi.

İŞTE HAMAS'I LAĞVETME ŞARTI!

Hayya, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul etmeleri durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirtti.

Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi." ifadelerini kullandı.

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