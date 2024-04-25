Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!

Devam eden müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Siyasi Büro üyesi Hayya, Filistinli rakipleri El Fetih'le birleşerek Gazze ve Batı Şeria'da ulusal hükümeti kurmak istediklerinin altını çizdi.

İŞTE HAMAS'I LAĞVETME ŞARTI!

Hayya, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul etmeleri durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirtti.