Giriş Tarihi: 25.04.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
12:29
Uluslararası ajans son dakika koduyla geçti! Hamas dünyaya duyurdu: Silah bırakma şartları belli oldu!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgali devam ederken ateşkes konuşmalarında şu ana kadar bir sonuç alınamadı. İsrail ve Hamas arasında ateşkes şartları konuşulmaya devam ederken son dakika haberi Amerikan Associated Press (AP) haber ajansından geldi. Hamas üst düzey yetkilisi Halil Hayya ile bir röportaj gerçekleştiren AP, silah bırakma şartlarını açıkladı.