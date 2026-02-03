Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Haberler
Çocuk ticareti ve istismarı… Kaybolan hayatlar, susturulan çığlıklar ve karanlıkta bırakılan gerçekler. Dünya genelinde her yıl yüz binlerce çocuk kayboluyor; bazıları fuhuş, zorla çalıştırma ve organ ticareti ağlarına düşüyor. Epstein dosyası, Kilise skandalları ve savaş bölgelerinden kaçırılan çocuklar; küresel bir suç düzeninin sadece görünen yüzü. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin değerlendirmelerde bulundu. İşte bu kirli ağın perde arkası!