Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?
Giriş Tarihi: 03.02.2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 16:42

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Çocuk ticareti ve istismarı… Kaybolan hayatlar, susturulan çığlıklar ve karanlıkta bırakılan gerçekler. Dünya genelinde her yıl yüz binlerce çocuk kayboluyor; bazıları fuhuş, zorla çalıştırma ve organ ticareti ağlarına düşüyor. Epstein dosyası, Kilise skandalları ve savaş bölgelerinden kaçırılan çocuklar; küresel bir suç düzeninin sadece görünen yüzü. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin değerlendirmelerde bulundu. İşte bu kirli ağın perde arkası!

SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Dünya, modern çağın parlak vitrinlerinin ardında her geçen gün daha da büyüyen karanlık bir suçla yüzleşiyor. Savaşların, yoksulluğun ve göçün gölgesinde büyüyen çocuk ticareti; artık bireysel suçların ötesinde, devlet politikalarından karanlık istihbarat ağlarına kadar uzanan dev bir suç ekonomisine dönüşmüş durumda. Her yıl yüz binlerce çocuk, bu kirli pazarın kurbanı oluyor.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

SAVAŞ VE YOKSULLUK ÇOCUKLARI HEDEF YAPIYOR

Uzmanlara göre çocuk ticaretinin beslendiği en büyük kaynak savaşlar ve derin yoksulluk.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Gazeteci Bülent Erandaç, "Bu suç dünyanın her yerinde var ama en çok yoksul ve kriz bölgelerinde yayılıyor. Savaş, göç ve sömürü çocukları birer meta haline getiriyor" sözleriyle tabloyu özetledi.

İnsanlığın utancı: Küresel çocuk ticareti! 'Epstein dosyaları' buzdağının görünen yüzü mü? | Video

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Emniyet Eski Genel Müdürü Kemal Çelik ise Gazze'den Afrika'ya uzanan coğrafyada aile ve devlet korumasının çökmesinin çocukları bu ağların kucağına ittiğini vurguladı.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

İSTATİSTİKLER KAN DONDURUYOR

Rakamlar, yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. UNICEF verilerine göre insan ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unu çocuklar oluşturuyor. Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Yasemen Işık, "Kayıt dışı kalan, ailesinden koparılan çocuklar istismara en açık grup haline geliyor" dedi.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Hindistan'da her 8 dakikada bir çocuk kaybolurken, Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl yaklaşık 250 bin çocuk kayıp olarak kayıtlara geçti.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

EPSTEIN DOSYASI: BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Küresel çocuk istismarının en çarpıcı örneklerinden biri Jeffrey Epstein davası oldu. Gazeteci Cemil Barlas'a göre Epstein, sübyancılık üzerinden küresel elitleri şantajla kontrol eden bir mekanizmanın parçasıydı.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Barlas, "Epstein, sübyancılık üzerinden küresel elitleri şantaj altına almış bir isim. CIA ve diğer istihbarat örgütlerinin devreye girdiği bu yapı, siyasetçilerden sanatçılara kadar geniş bir ağı kontrol ediyor." dedi.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Erandaç ise "Epstein dosyası aslında buzdağının sadece görünen yüzü. İşin arkasında organ ticaretinden 'gençleşme sıvısı' adı altındaki kan donduran uygulamalara kadar uzanan devasa bir mafya düzeni var." diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

VATİKAN VE KİLİSE KORİDORLARINDAKİ KARANLIK

Skandallar yalnızca suç örgütleriyle sınırlı değil. Katolik Kilisesi başta olmak üzere bazı dini kurumların da yıllarca istismarı örtbas ettiği ortaya çıktı. Çocuk İstismarı Soruşturma Sekreteri John O'Brien, "Kilisenin kendi itibarını korumak adına çocukları istismardan korumayı ve vakaları rapor etmeyi geri plana ittiğine dair çok sayıda kanıtımız var." sözleriyle durumu özetledi.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Boston'dan Vatikan'a kadar uzanan bu skandallar, binlerce çocuğun hayatının "sessizlik yemini" altında nasıl karartıldığını gözler önüne serdi.

Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl yaklaşık 250 bin çocuk kayboluyor. Hindistan'da her 8 dakikada bir çocuk kaybolurken; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Ortadoğu ve Meksika'da kaybolan çocuk sayıları ürkütücü boyutlara ulaşmış durumda.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Son yıllarda özellikle Katolik Kiliseleri'ndeki çocuk istismarı skandalları, Vatikan'ın en derin ve en karanlık yarası hâline geldi. Kilise koridorlarında fısıltıyla başlayan iddialar, bugün dünyanın dört bir yanında milyonların gözleri önünde yankılanıyor.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

EPSTEIN ADASI VE KÜRESEL AĞ

ABD'de Epstein skandalı, bu karanlık dünyanın sadece görünen yüzüydü. Bir adada, dünyanın en güçlü iş insanlarının, siyasetçilerin ve sanatçıların adının karıştığı bir istismar ağı kuruldu. Çeşitli ülkelerden kaçırılan çocuklar, uçaklarla adaya taşınırken sistem, yıllarca kimsenin dokunamadığı bir sır gibi saklandı.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Modern dünyada çocuk ticareti ve istismarı hâlâ devam ediyor. Kanada'nın British Columbia eyaletinde eski bir yatılı okul bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait kalıntılar, dünyanın dört bir yanındaki çocuk istismarı gerçeklerinin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu gösteriyor.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

KARANLIK TİCARETİN BİLANÇOSU

Interpol ve Dünya Sağlık Örgütü verileri, dünya genelinde milyonlarca çocuğun cinsel istismar, zorla çalıştırma ve insan ticareti tehdidi altında olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Konseyi'ne göre her 5 çocuktan 1'i istismara uğruyor.

İnsan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra dünyanın en kârlı üçüncü suçu olarak kabul ediliyor. Bu suçtan en büyük bedeli ise çocuklar ödüyor.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Bu karanlık ticaret, savaşlardan ve doğal afetlerden besleniyor. Örneğin:

Gazze'de tahminen 21 bin çocuk ailesinden ayrı düşmüş veya refakatsiz kayıp.

Rusya-Ukrayna savaşında 1,8 milyon çocuk sınırlarını terk etti.

Son üç yılda Avrupa'ya geçen 50 binden fazla mülteci çocuk kayboldu.

Almanya'da her yıl 1.600'den fazla çocuk kayıp; çoğu sığınmacı.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Kaybolan çocuklar, fuhuş ağlarında, zorla çalıştırmada veya organ ticaretinde kullanılıyor. Araştırmalar, bazı sözde yardım kuruluşlarının da bu karanlık zincirin parçası olduğunu ortaya koyuyor. Savaş bölgelerinden özellikle Afrika ve Orta Doğu'dan çocuklar kaçırılıyor ve istismar çetelerine teslim ediliyor.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansı'na bağlı John Jay College araştırmasına göre, 1950–2002 arasında 4 binden fazla rahip, toplam 10.667 çocuğa istismarda bulunmakla suçlandı. Bu sadece bir istismar meselesi değil; sistemin yıllarca koruduğu sessizlik zincirinin, binlerce hayatı karartan trajik bir hikâyenin göstergesi.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Eski CIA ajanı Robert David Steele'in açıklamaları, ABD'ye getirilen uçak dolusu çocuklar ve çoğunun kaydı olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Bazı çocuklar insan ticaretinin en karanlık ucuna, organ mafyasına satılıyor. Küçük bedenlerden organlar alınıyor ve kanları çekilerek "gençleşme sıvısı" adı altında pazarlanıyor.

Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Gerçek, tüm çıplaklığıyla önümüzde duruyor. Bu sadece insanlığın çürümüşlüğü değil; insanlığın yüzüne vurulmuş "alçaklığın evrensel fotoğrafı."