Vatikan ve kilise koridorlarındaki karanlık! Epstein ve adası neden dokunulmazdı?

Dünya, modern çağın parlak vitrinlerinin ardında her geçen gün daha da büyüyen karanlık bir suçla yüzleşiyor. Savaşların, yoksulluğun ve göçün gölgesinde büyüyen çocuk ticareti; artık bireysel suçların ötesinde, devlet politikalarından karanlık istihbarat ağlarına kadar uzanan dev bir suç ekonomisine dönüşmüş durumda. Her yıl yüz binlerce çocuk, bu kirli pazarın kurbanı oluyor.