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Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

'de yapılan erken genel seçimde Başbakan liderliğindeki Muhafazakar Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalye ile ikinci oldu. İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı. Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 07:49
Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesiyle BBC, Sky News ve ITV tarafından ortaklaşa yapılan sandık çıkış anketinin sonuçları açıklandı.

Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

Buna göre, Başbakan liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

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Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.

Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

Seçimde İskoç Ulusal Partisi 55, Liberal Demokratlar 13, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 22 sandalye elde etti.

Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

Sandık çıkış anketi kesinlik ifade etmese de, genellikle doğru çıkıyor. Oyların sayılmasıyla elde edilecek ilk sonuçların da bir saat içinde açıklanması bekleniyor.

Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

BREXIT KESİNLEŞTİ

Bu sonuca göre Johnson, AB'yle vardığı anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarasında geçirebilecek ve , 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.

Ve istifa geldi! Tarihin en kötü yenilgisi

Johnson, tek başına iktidara gelmesi durumunda ilk işinin anlaşmasını parlamentoya getirmek olacağını söylüyordu.

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